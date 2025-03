Riccardo Scamarcio, tutta la verità sui presunti tradimenti: lo ha svelato in diretta

Riccardo Scamarcio ha svelato la verità circa i possibili tradimenti all’interno della sua relazione: ecco cosa ha detto

Uno degli attori che hanno cambiato la cinematografia italiana per la sua bellezza, intraprendenza e la sua professionalità è lui, Riccardo Scamarcio. Ormai un artista a tutto tondo che tra le opere internazionali si è fatto strada inseguendo il sogno dell’attore sin da quando era solo un ragazzino. Ultimamente intervistato da Alessandro Cattelan ha fatto delle confessioni crca i possibili tradimenti alla sua compagna Benedetta Porcaroli: ecco cosaa ha detto.

Originario di Andria, città della Puglia, Riccardo Scamarcio sin da ragazzino ha avuto la passione per il mondo del cinema e, per inseguirla. si è trasferito a Roma, dove ha provato il test presso l’Accademia del cinema senza successo, per poi approdare nella fiction Banchi di scuola insieme a Laura Chiatti e a Paolo Sassanelli.

La vera fortuna per Riccardo, oltre la bellezza, è stato proprio il film 3 metri sopra il cielo, diretto e scritto d Federico Moccia che ha dato un exploit alla sua carriera. In seguito, Riccardo ha avuto l’opportunità di lavorare con i migliori artisti nazionali ed internazionali, ottenendo persino diversi premi e riconoscimenti non indifferenti.

Ultimamente, infatti, Riccardo Scamarcio ha avuto la possibilità di collaborare con Jhonny Deep e Al Pacino e, a riguardo ha confessato: “È stata un’esperienza pazzesca. Abbiamo girato il film a Budapest e poi ci siamo trasferiti a Los Angeles. Un giorno dovevamo fare delle prove ma Johnny Depp non si è presentato perché si era messo a riscrivere la scena. Allora Al Pacino mi ha invitato a casa e ho passato il pomeriggio con lui, lui si è raccontato e io gli ho fatto qualche domanda. Ancora oggi ogni tanto ci sentiamo”.

Scamarcio e la verità sui possibili tradimenti

Riccardo Scaarcio con i suoi occhi color ghiacio e la sua bellezza che per anni ha incantato il pubblico e tantissime giovani ragazzine in 3 metri sopra al cielo. oggi è legato sentimentalmente all’attrice Benedetta Porcaroli molto più giovane di lui, conosciuta qualche anno fa sul un set che hanno condiviso insieme.

Si è parlato a lungo dei tradimenti che l’attore avrebbe fatto alla Porcaroli, tanto che su questo Riccardo Scamarcio ha risposto durante l’intervista da Cattelan: “C’è uno scambio di opinioni e confronto… ma non ci diciamo mai se giriamo un film che all’altro non piace, perché poi sarebbe una crudeltà. Su questo è meglio mentire!”.

Il vero rapporto con Benedetta

Inoltre, l’attore ha poi aggiunto altri dettagli circa questa possibilità del tradimento.

Ha concluso: “Facendo poi un lavoro per cui si è sempre in giro, per stare insieme devi amarti molto, l’uno va a trovare l’altro quando è lontano, in qualche modo lo rincorre. Quando giriamo infatti siamo fuori dalle sei alle dieci settimane, anche se questo dipende molto dai film; le possibilità di evadere dalla relazione diventano quasi la normalità, ma se uno sta insieme e la relazione dura significa che c’è qualcosa di più importante che non si mette in discussione”.