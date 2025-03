Fedez, dopo le accuse arriva la confessione de papà: nessuno poteva aspettarselo

Il rapper Fedez ha dovuto affrontare moltissimi problemi e solo oggi arriva la rivelazione di suo padre: andiamo a vedere cosa ha detto

Uno dei rapper che hanno cambiato la scena musicale italiana lasciando il segno indleebile nel cuore di milioni di fan. è proprio lui, Federico Lucia che abbiamo imparato a conoscerlo come Fedez. I suo brani, la sua musica e il genere da lui scelto per i suoi successi, ha sempre rispecchiato quello che in realtà aveva in mente, la società e le emozioni che viveva e mai a caso, come il suo ultimo brano “Battito” portato al Festival di sanremo che sta riscuotendo un ottimo successo.

Il rapper Fedez, però, ha dovuto affrontare diverse sfide che nella vita lo hanno messo a dura prova ma, nonostante tutto, pian piano sta cercando di combattere i suoi mostri riprendendo in mano la sua vita. Il pubblico, però, di fronte al gossip su di lui e sulla sua ex moglie Chiara Ferragni, non ha fatto altro che da una parte essere curioso per scoprirne sempre più dettagli, e dall’altra cercare di mostrare vicinanza il rapper che si mostrava sempre più provato da tutta la sua situazione.

Nel coro della carriera, però, Federico è riuscito a trasmettere i veri valori della vita e del suo percorso tra attualità, politica ma anche emozioni, amore, discussioni, tutti valori che rispecchiano ognuno di noi in un modo o nell’altro.

A parlare a cuore aperto facendo delle confessioni inaspettate, questa volta, ci ha pensato suo padre Franco Lucia che lo abbiamo visto spesso nei video proprio prendersi cura dei bimbi Vittoria e Leone.

Fedez, il papà Franco Lucia apre il suo cuore: ecco cosa ha detto

Nonostante Federico si mostra sempre vero e, con la sua musica possiamo percepire il suo modo di essere e le sue emozioni, chi lo conosce bene sa come si sente davvero. A parlare proprio nel dettaglio di tutta la faccenda ci ha pensato proprio Franco Lucia, suo padre che, in occasione del suo libro di cucina in uscita, ha fatto delle confessioni proprio in una intervista rilasciata a Oggi.

Nel dettaglio, Franco ha svelato come ha reagito lui e sua moglie quando Fedez voleva fare musica rivelando la sua reazione: “Mi sembrava una strada senza futuro. Io e sua mamma avevamo aperto un bar, pensavamo a lui, ‘almeno un mestiere ce l’ha’. Ma Fede dal bar al più ci passava per un’oretta, mandava al diavolo un cliente e via. Pensava solo alla musica, e aveva ragione lui. Sono stato un papà concerto, ma assente. A mio figlio ho sempre insegnato che nella vita si lavora sodo, sennò non vai da nessuna parte. E quando frequentava ragazzi un po’ così gli dicevo: “Piantala di fare il duro, tu sei diverso da loro”. Con questa storia del successo la gente non lo immagina, ma Fede ha un cuore grande”.

Le parole su Chiara Ferragni

Franco Lucia, inoltre, si è lasciato andare anche ad un commento sulla ex nuora Chiara Ferragni rivelandone come sono i rapporti oggi.

Nel dettaglio ha detto: “I rapporti? Sono cordiali. È la mamma di Leo e Vitto”.