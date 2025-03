Termosifoni, ecco quando verranno spenti in tutta Italia: le date cambiano

Se sei curioso di sapere quando i termosifoni smetteranno di funzionare allora sei proprio nel posto giusto: scopri i dettagli

Il periodo freddo e gelido ci sta lasciando per sempre, così come ci sta lasciando una delle spese che risulta essere fissa e che cambia letteralmente la nostra vita facendoci risparmiare sempre di più soprattutto sulle bollette: stiamo parlando proprio del riscaldamento. In questo articolo, infatti, andremo ad analizzare quando i termosifoni smetteranno di funzionare e saranno spenti in Italia da nord a sud.

La nostra vita p frenetica ma molti di noi sonno sempre infreddoliti e, soprattutto nel periodo freddo, non possono fare a meno di tenere accesi i riscaldamenti. Se le temperature toccano a -1, come succede nelle zone del Nord Italia, non si può fare a meno di questa funzione e, proprio per questo, il costo della bolletta si fa sempre più salata.

E’ bene dirvi, però, che la bella stagione sta cominciando a farsi sentire e quindi, moltissimi ei nostri lettori sono contenti sia perché mette di buon umore un po’ tuti la primavera e sia per il risparmio che si fa sempre una problematica interessante.

Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo cosa potrebbe cambiare nel corso dei prossimi mesi: i dettagli e le curiosità.

Termosifoni, ecco quando si spegneranno in tutta Italia

Il momento che in molti dei nostri cari lettori stavano aspettando era proprio quello di spegnere i termosfoni per poter godere di più i loro risparmi in altro. Proprio perché l’inverno è al capolinea, nelle case degli italiani si spegneranno i termosifoni e la normativa è gia stata emanata per lo spegnimento dei termosifoni.

Secondo le regole della gestione del riscaldamento emanate dal DPR numero 412 del 1993, nel 2025 le dte di spegnimento dipendono dalla fascia climatica di appartenenza. Si parte dalla zona A quella più calda fino alla zona F che è quella del nord più fredda che prevede e province di Cuneo, Belluno, Trento e alcune località montane.

Quando si spengono i termosifoni?

Le date di spegnimento, zona per zona possono dipendere dai singoli Comuni e cerchiamo di darvi una presunta data in maniera tale che possiate sapere quando sòi spegneranno per legge nella tua città.

Zona A: 15 marzo

Zona B: 31 marzo

Zona C: 31 marzo

Zona D: 15 aprile

Zona E: 15 aprile

Zona F: nessuna limitazione

Nei comuni centralizzati è necessario rispettare queste date, chi invece possiede un riscaldamento autonomo potrebbe farlo in base alle sue esigenze.