Carlo Conti, ieri e oggi: ecco come è cambiato nel tempo il famosissimo conduttore

Carlo Conti ecco come è cambiato nel tempo tra ieri e oggi: i dettagli e le curiosità che non lasciano dubbi

Uno dei conduttori che hanno lasciato il segno indelebile all’interno del mondo dello spettacolo e che è riuscito in pochissimo tempo ad avvicinare migliaia di spettatori ai suoi programmi televisivi è proprio lui, Carlo Conti. Nel corso degli anni, infatti, Carlo ha condotto diversi show tv fino al Festival di Sanremo 2025. In molti, però, vogliono sapere come è cambiato nel tempo: andiamo a vedere meglio nel dettaglio.

Giovanissimo, Carlo comincia a lavorare in banca lasciando il posto fisso dopo 3 anni maturando la voglia e la ricerca della libertà e di provare a realizzare il suo sogno; da lì a poco, infatti, comincia a lavorare presso alcune emittenti radiofoniche locali per poi approdare in tv locale sempre in Toscana prima con lo show Un ciak per gli artisti e, in seguito, con lo show Succo D’Arancia.

Pian piano è arrivato alla tv nazionale conquistando il pubblico con la sua professionalità e con i tantissimi programmi come Lo Zeecchino d’oro, L’eredità, il Festival di Sanremo e moltissimi altri riuscendo a attrarre un buonissimo share.

Dalla prima volta in tv sono passati moltissimi anni e, all’anniversario del suo 64esimo anno, Carlo Conti a mostrato un video che lo ha reso davvero irriconoscibile: andiamo a vedere di che si tratta.

Carlo Conti, ieri e oggi: ecco i dettagli e le curiosità

Negli anni, Carlo Conti è cambiato moltissimo e con il suo contributo, il mondo dello spettacolo è diventato più bello e accogliente soprattutto per i tantissimi artisti che calcano il palcoscenico. Negli anni, infatti, possiamo dire che Carlo è cambiato moltissimo, e lo dimostrano alcune foto che l’uomo ha pubblicato sui social, alla soglia del suo 64esimo compleanno.

Proprio su Instagram si è mostrato da giovanissimo con occhiali neri grandi e super abbronzato proprio come sempre. Sono stati davvero tantissimi gli auguri ricevuti dal conduttore e , nel video ha montato diversi scatti legati all’infanzia, all’adolescenza e agli esordi in televisione. Il taglio di capelli, ad esempio, è un altra cosa che è cambiata negli anni per Conti. Giovanissimo era solito portare i capelli lunghi e ricci a differenza di oggi.

Gli auguri degli amici più stretti

Tra gli amici più stretti che hanno augurato a Carlo Conti gli auguri ci sono Leonardo Pieraccioni che ha scritto: “Buon compleanno Conti! Sempre bravo, bello ed elegante”.

Anche altri amici hanno augurato a Carlo uno splendido compleanno come Antonella Clerici e Giorgio Panariello.