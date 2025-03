Carlo Conti paura non ne ha: c’entra proprio la sua ‘nemica’ per eccellenza

Carlo Conti, dopo anni di silenzio lascia tutti senza parole con una confessione sulla sua ‘nemica’: andiamo a vedere di chi si tratta

Uno dei conduttori televisivi che hanno cambiato il mondo dello spettacolo con il suo talento, la professionalità e la voglia di farsi riconoscere e migliorare ogni anno di più nonostante il successo, è proprio lui, Carlo Conti. Nel corso della sua carriera ha condotto diversi programmi di successo e, ultimamente, è stato anche il direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Le novità non sono terminate qui: ecco cosa ci aspettiamo, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Nel corso della sua carriera, ha avuto il coraggio di seguire i propri sogni lasciando il famoso posto fisso in banca per concentrarsi sul lavoro in radio. Di lì a poco le prime soddisfazioni, partendo da Un ciak per gli artisti per proseguire con Succo D’Arancia fino a i successi che è difficile dimenticarsi.

Successivamente, ha condotto diversi programmi di successo per l’azienda Rai come Tale e quale show, Lo Zecchino d’oro, Tali e quali, Festival di Sanremo e L’Eredità, risultando uno dei conduttori televisivi tra i più completi del panorama televisivo.

Le sfide non mancano mai, tanto che Carlo Conti è riuscito a far parlare di sé per un nuovo show: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Carlo Conti, la verità sul nuovo show: ecco i dettagli

Dopo il grandissimo successo ottenuto con il Festival di Sanremo, Carlo Conti è pronto ad una nuova sfida: stiamo parlando del programma Ne vedremo delle belle. Il programma si basa su 10 soubrette che ogni settimana dovranno sfidarsi e solo una di loro riuscirà a portarsi a casa la vittoria.

Carlo Conti, in questi giorni è intervenuto nel programma web di Alfonso Signorini, Boom, per parlare della sua trasmissione, non facendo mistero di non temere lo scontro con la Regina della tv per eccellenza: Maria De Filippi. A riguardo ha detto: “Preferisco andare un giorno difficile e fare un buon risultato piuttosto che un giorno facile…Mi interessa capire se il prodotto c’è…”

Carlo Conti non teme il confronto

Proprio perché non teme il confronto, Carlo Conti ha anche aggiunto che questo format era nel cassetto da un po di tempo e che finalmente è venuto fuori l’opportunità di realizzarlo.

Nel dettaglio ha ammesso: "Questo è un format nuovo che avevamo nel cassetto da tanto tempo… Ora c'era un po' di spazio e abbiamo detto 'Sperimentiamo!'"