Pollo, se non sai come cucinarlo questa è la ricetta salva vita: ti bastano 2 ingredienti

Se non sai come cucinare il tuo pollo, allora questa è la soluzione adatta a te:

Una delle pietanze preferite dai tantissimi nostri lettori che, molto spesso, sono a dieta è proprio il famosissimo pollo. Per molti è una delle pietanze piene di proteine perfetta per chi è a dieta e per chi vuole mantenersi in forma non perdendo mai il gusto. Sei davvero fortunato perché in questo articolo abbiamo deciso di svelarti una super ricetta che ti cambia letteralmente la vita: sei pronto?

Se hai il desiderio di non mangiare il solito pollo ma di provare a unire le varie pietanze con un momento davvero unico ed emozionante per tutti i tuoi ospiti e vuoi salvare una cena dell’ultimo momento con i tuoi amici, di idee ce ne sono tante, ma nessuna è come quella che ti stiamo per svelare nel corso di questo articolo.

Molto spesso, può capitare di avere una cena dell’ultimo momento e di non sapere cosa cucinare proprio perché il tempo è poco, siamo tutto il giorno fuori per lavoro e la creatività sicuramente dopo una giornata no stop viene messa in un cassetto chiuso a chiave.

la ricetta perfetta fatta con pochissimi ingredienti

Pollo, questa è la ricetta che ti salva la vita: ecco come realizzarla

Se sei ancora indeciso circa la realizzazione di una ricetta che richiede pochissimi ingredienti ma con un gusto davvero spettacolare, questa è davvero la soluzione adatta a te. Il pollo, viene sempre considerata una pietanza secca e senza gusto ma a renderla unica per un pranzo o una cena ti sveliamo la ricetta Abruzzese che cambia la tua vita.

Questo è un piatto semplice che si prepara con moltissime verdure che si accostano perfettamente tra di loro. Tra queste, infatti, abbiamo i peperoni, pomodori e cipolle, che rendono perfetta e profumata la pietanza. Ti servono: Un pollo, 500 g di pomodori, 2 peperoni,1 cipolla, olio EVO, 1 o 2 bicchieri di acqua, sale e paprika.

Procedimento

Cominciamo con taglire il pollo e scomporlo in tutte le sue parti. Successivamente, metterlo in un tegame bello capiente, tagliamo la cipolla aggiungiamo il sale, i pomodori pelati e tagliati a pezzettini. Inseriamo nel tegame il pollo che deve cuocere per 20 minuti.

Lava i peperoni, per poi cuocere in forno a 180°C per 15 o 20 minuti e unire le verdure.