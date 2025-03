Alba Parietti, tutta la verità sul ritorno di fiamma: gli indizi non passano innoservati

Alba Parietti, tutta la verità sul ritorno di fiamma: gli indizi parlano chiaro, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle showgirl che lasciano tutti senza parole per la loro professionalità ma soprattutto bellezza e talento è proprio lei, la grandissima Alba Parietti. Negli anni la showgirl si è fatta amare come opinionista in moltissime trasmissioni Rai e non solo e oggi si parla di un presunto ritorno di fiamma con il suo Fabio: verità o bugia? Scopriamolo insieme nel nostro articolo.

La voglia di Alba Parietti di migliorarsi e migliorare la sua formazione è sempre viva dentro di lei, proprio come quando era giovanissima che ha cominciato prima da cantante e, successivamente, da attrice teatrale e conduttrice e showgirl televisiva. Per anni, infatti, proprio per il suo essere forte e determinata in tanti l’hanno definita La Tigre.

In una intervista, infatti, ha spiegato perché in molti l’hanno sempre definita così: “Chi mi conosce mi chiama affettuosamente la tigre. Ho ormai capito che faccio questo effetto anche agli uomini. Dentro a una gabbia mi guardano volentieri, fuori alla gabbia mi guardano con paura. Tu una tigre la vedi volentieri allo zoo ma poi hai paura di portartela a casa”.

Nel prossimo paragrafo, ti racconteremo la verità sul presunto ritorno di fiamma di Alba con il suo ex compagno: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità.

Alba Parietti, tutta la verità sul suo ritorno di fiamma

Dopo la comunicazione di Alba Parietti circa la rottura con il suo compagno Fabio Adami, conosciuto durante un viaggio in aereo, un amore vissuto a pieno tra momenti belli e brutti, in molti si sono chiesti se è possibile un ritorno di fiamma oppure no tra i due. Gli indizi sui social, notati dai fan più attenti possono lasciare uno spiraglio di speranza: andiamo a vedere di che si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Secondo Dagospia che ha lanciato la notizia della rottura, i due potrebbero essersi riconciliati e sembrerebbero più uniti che mai. Tutto, però, è curato nel massimo della riservatezza e, come spesso accade, ne la separazione ne il ritorno di fiamma potrebbero essere stati confermati o smentiti dagli interessati.

Conclusioni

Le persone a loro vicine parlano di un presunto momento di crisi ormai superato, ma sarà davvero cosi?

La verità è chiara a tutti: se son rose fioriranno!