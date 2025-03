Clizia Incorvaia dopo le polemiche la risposta: “..non te ne frega niente”

Clizia Incorvaia travolta dalle critiche dopo la morte della suocera, ecco la risposta che tocca il cuore, i dettagli

Una delle bellezza più ambite all’interno del mondo dello spettacolo italiano è proprio colei che oggi è diventata una nota modella e influencer particolarmente conosciuta per essere stata una delle punte di diamante nella vita dell’attrice Eleonora Giorgi: stiamo parlando proprio della bellissima Clizia Incorvaia.

Giovanissima, la donna ha cominciato a muovere i primi passi all’interno del mondo dello spettacolo proprio grazie alla sua bellezza e si è fatta conoscere proprio grazie al videoclip Guardami negli occhi di Paolo Meneguzzi. farsi conoscere nel mondo della tv è stato proprio il programma Pechino Express insieme al suo ormai ex marito Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni.

Ormai Clizia è andata avanti e ha trovato proprio negli studi del Grande Fratello Vip, un amore così vero, puro e piacevole con il suo Paolo Ciavarro, il suo compagno di vita da cui ha avuto un altro figlio.

Oggi, però, la donna dopo la morte di Eleonora Giorgi, sua suocera, è stata travolta dalle critiche. Andiamo a vedere i motivi per voi questo è avvenuto: i dettagli e le curiosità della vicenda nel prossimo paragrafo.

Clizia Incorvaia, travolta dalle critiche del web: ecco il motivo

Dopo la morte di Eleonora Giorgi, la vita di Paolo e Clizia e di tutte le persone che la amavano è stata completamente stravolta, proprio per il dolore che ognuno di loro ha maturato nei confronti di una perdita così preziosa nella loro vita e di quella dei loro figli.

La donna, dopo la morte di Eleonora Giorgi ha ripreso in mano la sua vita pubblicando contenuti sul suo profilo Tk Tok e Instagram e questo è stato un motivo per inondarla di commenti negativi sui social. Dopo le terribili accuse, la donna ha ribadito: “Anni fa in Sicilia pagavano le signore ai funerali per piangere. Più persone ostentavano il loro dolore, erano lì a piangere la morte, più significava che il defunto era stato onorato, rispettato e amato. Ancora oggi però ci portiamo questo retaggio culturale. Oggi se non ostenti il tuo dolore e non ti fai vedere devastato significa che non te ne fotte niente. Che non rispetti tua suocera”.

Le parole di Clizia

Inoltre, la donna ha aggiunto: “Chi ha ragione, mia zia Tania o mia mamma nella gestione del dolore? Io dico che ha ragione zia Tania. Perché chi ci ha lasciato ed è andato in una vita eterna vorrebbe che noi stessimo bene”.

Concludendo: “Ed è quello che sto cercando di fare. Di rimettermi in carreggiata. Devo essere una buona mamma per mia figlia Nina e mio figlio Gabriele ed è importante essere una buona mamma. Non devo abbandonare mio marito. Attraversare questo momento di difficoltà in maniera positiva perché così vorrebbe mia suocera, così è giusto che sia e non fargli vivere il trauma”.