Bicchieri opachi per colpa della lavastoviglie: non commettere questi errori | Ecco come farli tornare splendenti

Se i tuoi bicchieri sono opachi per colpa della lavastoviglie, esistono dei metodi che lasciano tutti senza parole: ecco quali sono

La nostra società moderna è sempre più vicina alle tecnologie e si informa circa alcune tematiche che si fanno sempre più curiose e interessanti. Una di queste è proprio la pulizia e l’igiene della casa e, in particolare, di alcuni sistemi di pulizia che ancora non si sono affinati del tutto; uno di questi, infatti, è proprio il fatto che i bicchieri in lavastoviglie ci sembrano essere sempre opachi: se ti stai chiedendo come mai e come risolvere questo problema ti aiutiamo noi.

Nonostante il tempo sia sempre limitato per moltissimi dei nostri amici lettori, per via del lavoro e dei problemi che si presentano durante la settimana, in molti dedicano poche ore al giorno alla pulizia e, proprio per questo, vi sono diversi problemi proprio sulle pulizie.

Solitamente, almeno il lavare i piatti è un’operazione che facciamo con piacere perché rapida e ci consente di avere almeno la cucina super ordinata. Nel corso del tempo, però, abbiamo deciso di approfondire la tematiche dei bicchieri che dopo ogni lavaggio nella lavastoviglie ci sembrano sempre opachi.

Andiamo a vedere nel dettaglio come mai questo avviene e se esiste un metodo per poterlo risolvere in maniera veloce.

Lavastoviglie: ecco come far tornare i bicchieri a splendere

Il nostro obiettivo, soprattutto in attesa di ospiti, è quello di avere la casa super splendente ma che soprattutto no ci siano problemi in termini di macchie o bicchieri che non sono lucidi e splendenti come appena comprati. Proprio per questo, abbiamo deciso di svelarti come eliinare del tutto questa problematica con dei piccoli trucchetti che siamo sicuri ti svoltano la vita.

Se i tuoi bicchieri sono sempre opachi e torbidi, il motivo potrebbe essere quello dell’acqua troppo calda con un alto contenuto di calcare. Per questo motivo, infatti, l’acqua dura non risciacqua bene proprio con il risultato di un velo di sapone. Quello che non devi fare è aumentare la quantità di detersivo ne fare ricorso al brillantante, che non ripara il danno creato.

Cosa usare

Per essere sempre al passo con i tempi, meglio usare l’acido citrico e se l’opacità si è già formata basta cominciare con questi trucchi:

Usa bicarbonato di sodio, un altro rimedio potrebbe essere sale e aceto di alcol in pari quantità, mescolare e lasciare agire i bicchieri anche per una notte. Infine, ti basterebbe il limone e poi asciugali.