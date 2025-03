Eleonora Giorgi, la confessione di Ciavarro arriva solo ora: lacrime in studio

Dopo la morte di Eleonora Giorgi arriva la confessione di Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli: ecco cosa è accaduto in studio

Una delle attrici che ha lasciato il segno indelebile all’interno del mondo dello spettacolo e sarà davvero difficile da dimenticare per il suo talento, professionalità, bellezza ma soprattutto animo puro e buono è proprio lei, Eleonora Giorgi. L’attrice da poco scomparsa è stata una donna forte, piena di vita, positiva, che nel suo piccolo ha voluto dare forza a chi come lei stava affrontando una battaglia difficile contro il tumore.

Nonostante la scomparsa, le sue parole così forti e penetranti circolano ancora sul web e tutti non possiamo che amarla e apprezzare quello che è stata ma soprattutto quello che con il suo talento ha voluto regalare al pubblico fino all’ultimo respiro.

Con le sue interviste a Verissimo e in altri programmi, Eleonora Giorgi ci ha insegnato a crederci sempre, a non piangere mai, a vivere la vita dimenticando i piccoli momenti bui, le cose superflue, immaginando che un giorno anche un pizzico di quel tempo nessuno ce lo potrà dare indietro.

Sarà davvero difficile dimenticarla e, il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore dei fan, degli spettatori, dei figli, della nuora Clizia Incorvaia e del suo nipotino a cui era particolarmente legata. Proprio ultimamente, i due figli hanno concesso un’intervista al programma Verissimo: andiamo a vedere cosa hanno confessato.

Eleonora Giorgi, dopo la scomparsa l’emozione: ecco i dettagli

Nella vita le persone che muoiono non cessano mai davvero di esistere, ed è questo che è accaduto con Eleonora Giorgi e con i suoi insegnamenti che ogni giorno ce li sentiamo sempre più vicini per la sua forza, dedizione, sacrificio, positività e tutti i valori dell’amore e della bontà che solo una donna come lei poteva insegnare ai suoi figli, a tutti noi e al suo meraviglioso nipotino che le ha insegnato a vivere la vita in maniera più positiva possibile.

I due figli, Paolo e Andrea Rizzoli hanno concesso un’intervista a Verissimo, parlando della scomparsa della mamma e raccontando: “a più bella eredità che ci ha lasciato è l’amore di un intero paese che è difficile da interpretare perché non sempre storie di questo genere vengono comprese e possono essere malinterpretate. Ma la sua storia è stata capita da tutti. Quando ha scoperto il male, il suo primo obiettivo era dare conforto a chi stava soffrendo come lei”.

Le ultime settimane con Eleonora

Paolo ha raccontato le ultime settimane di Eleonora affermando: “Io nelle ultime due settimane mangiava molto poco, io preparavo tutti i giorni l’insalata di finocchi con le arance. Io devo ringraziare la mia famiglia di Forum per avermi permesso di starle accanto. Con il lavoro non sempre si può dedicare tutto questo tempo. Siamo stati sempre accanto a nostra madre ed è stato l’anno più bello con lei”.

Alla fine Paolo ha concluso: “Alla fine la quantità di ossigeno che riusciva ad inalare era insufficiente, era lucida solo a sprazzi, ma ci teneva sempre a dirci di rimanere coerenti e sinceri con quello che eravamo stati. Ci ripeteva sempre: “Siate felici”. […] Alla fine era stanca, voleva andarsene perché non ce la faceva più. L’ultima sera abbiamo fatto una videochiamata di un minuto e mezzo con Gabriele. Lei se n’è andata serena perché tutto era a posto, abbiamo risolto i non detti, i sensi di colpa. Se n’è andata nel miglior modo possibile”.