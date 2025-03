Il Volo, Gianluca Ginobile rompe il silenzio sulla nuova fiamma: “..le cose sono cambiate”

Il Volo il famosissimo Gianluca dopo anni di silenzio rivela una verità proprio ai microfoni di Verissimo: ecco cosa ha detto

Una delle band che negli anni ha spopolato creando dei successi intramontabili ma soprattutto per la loro voce fuori dal comune è proprio Il Volo. In molti hanno potuto ammirare il loro talento dal vivo ai loro concerti, altri in televisione ma ognuno di loro ha qualcosa da trasmettere ai loro fan. Nel corso di questo articolo, parleremo di una novità che riguarda proprio il famoso Gianluca Ginobile: andiamo a vedere cosa ha detto in una intervista riguardo la sua vita privata.

Ogni personaggio all’interno del mondo dello spettacolo avrebbe davvero tantissimo da raccontare, tanto che sin da giovanissimo si avvicina alla loro passione con sacrificio e dedizione e ne viene ripagato, con il tempo, con la fama e il successo ma soprattutto la voglia di trasmettere al pubblico sempre qualcosa di buono.

Il successo di Gianluca Ginobile e degli altri due membri della band Il Volo è nato quando erano solo dei ragazzini e si sono conosciuti nel programma condotto da Antonella Clerici, Ti Lascio una canzone. Da allora si spno uniti e la vita li ha portati davvero lontani. Tra i bran di successo possiamo ricordare: Grande Amore, Il mondo, Mas Amor e le cover di O sole mio e A chi mi dice.

Nel prossimo paragrafo invece, approfondiremo un pensiero sulla vita privata di uno dei componenti del Volo, Gianluca Ginobile: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Gianluca Ginobile, tutta la verità sulla sua vita privata

Nel corso degli ani, se ne sono dette tante sul successo di questi ragazzi che hanno rivoluzionato il mondo musicale mixando il genere lirico con quello pop e creandone un mix perfetto. Circa il ragazzo Gianluca Ginobile, intervistato al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ha parlato dell’amore per una nuova ragazza per la quale, almeno al momento, non vuole svelare la sua identità.

Il ragazzo, infatti, seppur incalzato dalla Toffanin ha preferito glissare la risposta e affermare: “Posso dire solo che le cose sono cambiate, ora è qualcosa di davvero importante… Sono felice, sto amando”.

Le parole

Non è dato sapere, almeno al momento, di chi si tratta, si sa solo che il suo vero nome è Claudia ma per riservatezza preferisce che non si sappia altro.

Se son rose fioriranno e ce lo auguriamo per il bel Gianluca!