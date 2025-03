Carlo Conti, dal successo alla verità sul suo passato: “Ho detto basta…”

Carlo Conti, dopo il successo Sanremese fa una confessione sul suo passato che lascia tutti interdetti: ecco perché

Uno dei conduttori tra i più apprezzati a livello professionale e tecnico dal pubblico italiano è proprio lui, il grande Carlo Conti. Reduce del successo del Festival di Sanremo 2025, il conduttore è sempre pronto alle nuove avventure tanto che comincerà a condurre un altro show dal titolo Ne vedremo delle belle, dedicato al mondo delle showgirl. Oggi, però, vi parleremo anche di una confessione che ha lasciato un p’ tutti senza parole: andiamo a vedere nel corso dell’articolo di cosa si tratta.

Negli anni, Carlo Conti ha sempre avuto il sogno di fare spettacolo, tanto da avere il coraggio di abbandonare il fatidico posto fisso in banca, per dedicarsi interamente al lavoro in radio. Questo, però, lo ha portato lontano tanto che ha cominciato a condurre Un ciak per gli artisti e Succo D’Arancia conoscendo Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, con cui ha cominciato a fare teatro.

Oggi, però, Carlo Conti è uno dei conduttori che ha dimostrato dimestichezza alla conduzione ma soprattutto grazie alla sua voglia di fare, ha mostrato strategicamente delle novità inerenti alla ricerca di quello che piace al pubblico nella maniera più semplice possibile.

In una intervista rilasciata qualche mese fa, Carlo Conti ha parlato della sua carriera ma anche di quello che era prima di conoscere sua moglie Francesca Vaccaro. Andiamo a scoprire insieme i dettagli e le curiosità.

Carlo Conti e la confessione che lascia tutti interdetti

In una intervista rilasciata a La Repubblica, Carlo Conti ha parlato della sua esperienza al Festival di Sanremo affermando anche altri dettagli che riguardano la sua vita privata e quello che era prima di incontrare Francesca, sua moglie.

L’uomo ha confessato: “Quel giorno ho detto basta alla vecchia vita. Lo so che s’invaghivano di me perché facevo spettacolo, mica per altro (…) Ero single e mi davo da fare. Mi sono divertito. Meglio prima che dopo, no? Fino a Francesca non avevo mai convissuto. Non c’era un doppio spazzolino”.

Carlo Conti e la presa in giro sull’abbronzatura

Inoltre, sempre nell’interviata a Repubblica, si è parlato anche dell’abbronzatura, motivo per cui il conduttore viene spesso imitato e preso in giro in maniera ovviamente buona e divertente.

Circa questo argomento, Carlo Conti ha affermato: “Fino a dieci minuti fa ero al sole, mi piace. E non ho la fase del rosso, come voi umani. Lo so che bisogna proteggersi, eh. Mia moglie al mare insegue me e Matteo con la crema”.