Fabio Testi non ce la fa più e lo rivela apertamente: “L’ho fatto per soldi…”

Fabio Testi la confessione inedita circa un argomento che gli sta a cuore: ecco cosa avrebbe rivelato dopo mesi

Molto spesso alcuni personaggi famosi non si dimenticano soprattutto per il loro operato, i loro film di successo e la loro voglia di fare spettacolo che lascia il tempo che trova, soprattutto per quanto riguarda il mondo attuale e i suoi progressi. Tra i personaggi che si può dire hanno fatto la storia, è possibile citare proprio lui, Fabio Testi. Negli anni, infatti, l’uomo ha partecipato a diversi film di successo lasciando tutti interdetti ultimamente con una sua confessione: ecco cosa ha detto.

L’esordio per l’attore è avvenuto a fine anni Settanta, quando ha debuttato come controfigura del film “Il buono, il brutto, il cattivo” di Sergio Leone, proseguendo con “C’era una volta il West”. Fabio Testi ha avuto la possibilità di lavorare con Giuseppe Patroni Griffi in Addio fratello crudel, Pasquale Squitieri in Camorra (1972) e i Guappi (1974).

Il vero film che gli ha regalato la notorietà è proprio quello che gli ha cambiato la vita: ll Ritorno di Sandokan. L’uomo ultimamente, ha anche partecipato a diversi reality come L’Isola dei famosi e il Grande Fratello.

Circa su questo argomento, in una recente intervista ha detto la sua: andiamo a vedere i dettagli e le curiosità.

Fabio Testi la sua verità in diretta televisiva: ecco di che si tratta

Ospite del programma La volta Buona, Fabio Testi ha fatto delle rivelazione inedita circa l’argomento pensione e del perché ha scelto di partecipare a diversi programmi televisivi come i reality show.

Nel dettaglio, ha confessato: “Io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese. Il Grande Fratello Vip? Certo, l’ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis”.

L’addio alla tv

In una intervista rilasciata a Diva e Donna dopo un dibattto avvenuto negli studi della trasmissione “Parliamone sabato” di Paola Perego, l’uomo venne accusato di razismo e maschilismo.

Così aveva spiegato: “Ridicolo! Avevo concordato tutto con l’autrice. La conseguenza è che non sono mai più stato chiamato in tv. E non mi chiameranno più. Qualcuno ha chiesto di non invitarmi più. Capite la gravità? Sapendo che io campo con i soldi dello spettacolo. Come se fosse colpa mia. Solo per aver raccontato l’aneddoto di un mio amico. Pazienza, sopravvivrò lo stesso. Il programma andava male, serviva una scusa per chiuderlo”.