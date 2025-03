Sonia Bruganelli, la dolce dedica spiazza tutti: c’entra proprio lui

Sonia Bruganelli sorprende tutti con una famosissima dedica proprio all’uomo che ha cambiato la sua: ecco di chi si tratta

Una delle donne che ha cambiato il mondo dello spettacolo e si è fatta apprezzare per i suoi modi di fare, il suo atteggiamento diretto e schietto e la sua bellezza fuori dal comune è proprio lei, Sonia Bruganelli. Per molti anni, la donna ha seguito il dietro le quinte dei programmi di Paolo Bonolis ma oggi è un personaggio tv molto attivo: andiamo a vedere la dedica che ha emozionato i fan.

Negli anni, la donna ha cominciato con i fotoromanzi, fino a quando è approdata a Tira e Molla nel ruolo della ragazza delle televendite, per poi rubare il cuore a quello che per anni è stato il suo compagno di vita e di lavoro, Paolo Bonolis. Insieme, infatti, hanno fondato la SDL TV, con cui proprio Sonia curava i casting dei programmi di Bonolis.

Successivamente, Sonia ha avuto modo di curare la parte diretta con il pubblico attraverso le rubriche per la SDL TV legate ai libri e alle interviste fino ad approdare come opinionista al Grande Fratello per due edizione e continuare a farlo come concorrente a Ballando con le stelle.

Oggi, però, la dedica di Sonia per una persona a lei speciale non è passata di certo inosservata agli occhi dei fan: ecco di cosa si tratta e a chi è rivolta.

Sonia Bruganelli la dolce dedica che non passa inosservata

Molto spesso le cose fatte da alcuni personaggi famosi non passano assolutamente inosservate proprio per il semplice fatto che sono davvero essenziali e che riprendono la vita dei personaggi famosi come persone umili e di buon cuore. Ed è proprio quello che è successo a Sonia Bruganelli che, avrebbe deciso di dedicare delle parole dolcissime a quello che è il padre dei suoi figli e, nonostante tutto, una persona a cui l’affetto e la stima non è mai sparita: stiamo parlando proprio di Paolo Bonolis.

La donna, proprio elle Instagram Stories avrebbe ringraziato Paolo per averla resa mamma: “Grazie per avermi reso mamma di questi tre gioielli”.

Conclusioni

Inoltre, la donna ha aggiunto ai microfoni di Chi magazine: “Ci aiutano tanto, perché sono grandi, capiscono, sono lucidi e ragionano perché non ci permettono, se anche volessimo, di ricattarci emotivamente”.

Bruganelli qualche tempo fa aveva raccontato il rapporto con l’ex marito: “Forse sembriamo strani, ma credo che non ci sia niente di strano quando hai avuto un rapporto così lungo, così formativo, così costruttivo dove nonostante le stupidaggini che dicono, non ci siamo feriti, né fatti del male. Abbiamo superato il primo periodo che è stato triste per entrambi”.