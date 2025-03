The Kolors, Stash fa una confessione che sorprende tutti: “..dormo 2 ore a notte”

Il cantante Stash dei The Kolors ha fatto una confessione che spiazza i fan: ecco i motivi, i dettagli e le curiosità

Uno dei cantanti che a deciso di cambiare la cena musicale sfornando hit che lasciano tutti senza parole è proprio lui, Stash della band The Kolors. I loro brani, alle volte presentati al Festival di Sanremo, sono il vero simbolo della musica, della leggerezza e di quello che chiede lo spettatore durante le loro estati, primavere e stagioni che si susseguono nel tempo. Oggi, però, il frontman i ha fatto delle confessioni che spiazzano tutti: andiamo a vedere cosa avrebbe detto.

Oggi Stash, cui vero nome è proprio Antonio è una vera star della musica italiana del momento, proprio perché ha sempre creduto nel suo talento, nella fama, nella voglia di fare sempre meglio adoperando un sistema naturale per cu i fan si risentono nella sua musica e di quella dei suoi colleghi. L’esordio della band è avvenuta proprio ad Amici, cui Maria De Filippi ha sempre creduto nel loro talento.

Pian piano, questa band è diventata l’epicentro della musica italiana tutto dovuto anche alla formazione di Stash prima in Italia, poi a Londra tutto ereditato da suo padre che, proprio a Napoli, possiede uno studio di registrazione.

Oggi l’uomo ha fatto una confessione che ha spiazzato un po tutti: andiamo a vedere il motivo.

Stash di The Kolors: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Circa la vita privata, Stash ha una bellissima moglie e due figli Grace e Imagine, nate nel 2020 e nel 2022 dall’amore con la compagna Giulia Belmonte. L’uomo, proprio ai microfoni di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin ha fatto una confessione che le riguarda.

Ha confessato: “Stanotte mi hanno fatto dormire ben 2 ore, per questo ho gli occhiali“. La Toffanin, ironica ha subito affermato: “Tutto bene?” . Stash, rispondendo ha affermato: “Sì, ma ho fatto l’errore di non abituarle a dormire nella culla, quindi spesso ci troviamo tutti e 4 nel lettone e loro prendono sempre più spazio. Ci godiamo questi momenti, io le chiamo kung fu panda di notte per le posizioni in cui si mettono”.

Le curiosità

Durante l’intervista, la Toffanin era curiosa di sapere perché nel testo di Tu con chi fai l’amore si dicesse sale come un ascensore e Stash, molto imbarazzato ha cercato di dare una risposta.

Ha affermato: “Libera interpretazione, sicuramente una metafora. Qualsiasi cosa, anche l’emozione di vederti, quel fuoco che sale. Ognuno può vederci quello che desidera”.