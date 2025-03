Vuoi essere energetico durante la giornata? Il segreto è in questo pasto | Prova a farlo tutti i giorni e non te ne pentirai

Se vuoi essere energico durante la giornata e non sai proprio da dove partire prova a fare questo tutti i giorni: ecco cosa succede

Molto spesso durante la giornata ci sentiamo sin dalle prime ore del mattino stanchi, affaticati e con poca energia per affrontare la lunga giornata lavorativa che si divide tra impegni quotidiani, intrattenimento, hobby, figli e quant’altro. Ma in moltissimi ci hanno chiesto come fare ad affrontare il tutto in serenità? Il segreto ve lo sveleremo nel corso del nostro articolo.

La vita si fa sempre più frenetica e trovare una persona che sia disposta a cambiare le sue abitudini alimentari e non solo non è molto facile, proprio perché siamo inondati di notizie che ci riempiono di informazioni e, alle volte, possono essere anche non del tutto veritiere.

Se si pensa a voler migliorare la propria salute fisica e mentale, avendo più energie e cercando di migliorare la nostra vita, allor la sorpresa sta proprio nel fatto che bisogna cambiare le proprie abitudini in maniera sana ed equilibrata.

Sappiamo che la domanda vi sorge spontanea: come faccio a farlo riuscendo nel mio intento? Basta leggere il prossimo paragrafo e scoprirne i dettagli.

Come essere energici: 5 abitudini da migliorare

Se sei pronto a metterti in gioco e migliorare la tua salute fisica e mentale allora devi scegliere con costanza e attenzione cosa devi fare e come devi farlo. Prima di tutto, tutto parte dalla colazione, uno dei pasti più importanti di tutti per l’energia, la salute mentale e fisica ma soprattutto l’affrontare la giornata con positività e con meno stress possibile.

Rea Frey, autrice di svariati libri di narrativa e fondatrice del movimento “Unreachable”, ha raccontato al New York Post quali sono, secondo le sue ricerche le 5 abitudini da seguire: la prima è scegliere una colazione equilibrata, ricca di proteine (come uova o yogurt greco), fibre (frutta o cereali integrali) e grassi sani (ad esempio una manciata di noci o un avocado). La seconda abitudine, invece, è l’esercizio fisico ma non è necessario un allenamento duro e di molte ore.

Altre 3 abitudini da seguire

Inoltre , bere un bicchiere d’acqua prima di ogni pasto ma soprattutto al mattino attiva il metabolismo e co,batte la stanchezza.

Secondo Rea Frey, l’abitudine di controllare il telefono di prima mattina deve essere abolita. Ha affermato: “A chi non piace la meditazione potrebbe pensare alla scrittura. Anche mettere nero su bianco i propri pensieri, invece di usare il telefono, è un modo per stimolare la mente”. In conclusione, ha affermato che bisognerebbe prendere il sole: “trenta minuti ogni giorno. La luce naturale il ritmo circadiano e canalizza le energie per il resto della giornata, oltre ad aumentare l’assunzione della Vitamina D”