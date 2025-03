Samuele Bersani e il dramma affrontato in questo periodo: ecco cosa è successo

Samuele Bersani e il dramma della malattia che lo ha lasciato senza parole: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Uno dei cantanti che ha cambiato il mondo della musica italiana affrontando un successo dopo l’altro per il suo talento e la sua professionalità è proprio lui, Samuele Bersani. Infatti, l’uomo è conosciuto per i suoi capolavori musicali come Giudizi universali, Spaccacuore, Il pescatore di asterischi, solo per citarne alcuni. Ultimamente ha fatto una confessione che ha spiazzato i fan: ecco cosa ha detto.

Originario dell’Emilia Romagna, classe 1970, Berdani sin da piccolo ha avuto passione per la musica tanto che il primo ad accorgersi del suo incredibile talento fu proprio Lucio Dalla il quale proprio a cavallo degli anni ’90 lo scelse per aprire alcuni dei suoi concerti.

Ricordiamo che alcune dei suoi brani sono state colonne di film importantissimi è il caso di Spaccacuore scelta per il film Chiedimi se sono felice, di Aldo Giovanni e Giacomo.

Circa la vita sentimentale, invece, non si hanno molte informazioni in quanto il cantante è molto riservato e le uniche foto che appaiono sui social sono con il suo gatto che al momento è l’amore della sua vita. Di recente, però, Samuele Bersani ha voluto mettere i puntini sulle i circa il motivo per cui ha rinviato il suo tour.

Samuele Bersani ecco perché ha rinviato il tour

Nel corso del suo concerto a Milano, Samuele Bersani ha voluto spiegare ai tantissimi fan perché ha dovuto rinviare il tour lo scorso autunno. Proprio lo stesso avrebbe dichiarato di aver ricevuto la diagnosi di tumore ai polmoni al primo stadio sottoponendosi ad un intervento chirurgico.

Nel dettaglio, ha confessato: “Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio, quindi preso all’inizio. Non ho dovuto fare né chemio né radioterapia, però comunque ho dovuto fare un intervento chirurgico, mi hanno tolto un lobo, un pezzetto”.

Le altre dichiarazioni

Inoltre, ha anche aggiunto: “Quando parlo della malattia per cui ho dovuto interrompere il tour e mi ha toccato parlo di una di quelle gravi. Ho ricevuto una quantità di appoggio, di solidarietà e affetto enormi e vi devo una spiegazione. Come sapete sono uno molto riservato e se non fosse stata una cosa importante non avrei rinunciato”.

Ha concluso: “Bisogna andare senza paura di quel che può succedere. Siamo molto più forti di quel che crediamo, io ne sono la testimonianza”.