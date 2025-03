Arisa, nessuno se lo aspettava ma è finita anche questa volta: che tristezza

Arisa, la confessione sull’addio che nessuno si aspettava: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle cantanti che hanno cambiato il mondo dello spettacolo e che lascia tutti senza parole è proprio lei, Arisa. Il suo vero nome è Rosalba Pippa ma tutti la chiamano Arisa ed è conosciuta per le sue doti canore, i suoi brani e la sua voce a dr poco meravigliosa. Inoltre, la donna oggi è anche coach del programma The Voice Senior e su di lei è stata fatta una confessione circa la sua vita sentimentale e privata: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Che Arisa fosse una cantante meravigliosa, di questo moltissimi dei nostri lettori ne erano a conoscenza, ma la donna ne ha davvero tanto di talento da vendere, in quanto lo ha dimostrato anche nel programma Ballando con le stelle in qualità di concorrente, quando si è aggiudicata la vittoria con l’allora ex Vito Coppola.

Ultimamente, Arisa ha stregato i fan con i suoi brani e con la partecipazione al programma condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior, ma nessuno ha dimenticato il 2009, l’anno di svolta per la cantante che si è aggiudicata la vittoria del Festival di Sanremo, istaurando un rapporto diretto fra lei e la stampa.

Ultimamente, però, non tutto è rosa e fiori nella vita della cantante; andiamo a vedere cosa è successo, i dettagli e le curiosità.

Arisa, la rottura di cui nessuno sapeva: ecco cosa è successo

Oltre essere una bravissima e dolcissima cantante, Arisa ha un cuore grandissimo e per molto tempo, dopo la rottura con Vito Coppola, è stata legata sentimentalmente a Walter Ricci, con cui stava vivendo una bellissima storia d’amore e si dichiarava davvero molto felice.

In una intervista rilasciata a l Corriere della sera, proprio l’ex di Arisa, Walter Ricci ha confessato di essersi lasciato con la cantante: “Con lei è finita, vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere. Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”. Inoltre, il giovane ha rivelato che quando la magia si dissolve allora è meglio fermare la barca.

Le parole di Walter Ricci

Inoltre, il giovane Walter, ex di Arisa ha anche parlato della sua prima fidanzata, Serena Brancale oggi conosciuta per il suo brano Anima e core.

Nel dettaglio ah confessato: “Il rapporto è finito perché si era consumato qualcosa da un punto di vista sentimentale. Oggi c’è grande affetto, amicizia, rispetto”.