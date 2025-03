Gigi D’Alessio, la tragedia sfiorata che ha lasciato il segno: “…un mostro”

Gigi D’Alessio e la tragedia sfiorata qualche tempo fa: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei cantanti che ha cambiato il modo di fare spettacolo lasciando tutti senza parole per il suo straordinario talento e la sua voce fuori dal comune, è proprio lui, Gigi D’Alessio. La musica è sempre stata la sua vita, tanto che sin da giovanissimo ha cominciato a seguire il suo sogno di fare il cantante. Negli anni, però, ha raccontato la tragedia sfiorata qualche tempo fa: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Sin da giovanissimo, Gigi si avvicina alla musica e comincia a studiare pianoforte e chitarra da autodidatta. Pian piano, però, diventa il pianista ufficiale di Mario Merola divenendo uno dei punti fermi della musica italiana. Infatti, di lì a poco il grande Gigi partecipa al Festival di Sanremo portando il brano Non dirgli mai aggiudicandosi la vittoria nella sezione Campioni.

Con il brano Tu che ne sai, contenuto nell’album Il cammino dell’età, raggiunge un successo clamoroso tanto da avere in mano un successo da far girare in tour per tutto il mondo ossia America, in Australia, in Europa e in concerti da sold out all’Olimpico di Roma e al San Paolo della sua Napoli.

Oggi, però, il cantante ha deciso di aprire il suo cuore rivelando i dettagli di una famosa tragedia che gli ha cambiato la vita: ecco di cosa si tratta.

Gigi D’Alessio e la tragedia sfiorata per poco: ecco di che si tratta

Pian piano la vita di Gigi D’Alessio è stata segnata da eventi positivi e negativi che hanno cambiato per sempre la sua vita. In una puntata di The Voice nel quale fa il coach, Gigi D’Alessio ha voluto parlare con i colleghi circa la tragedia sfiorata nel 2004, quando si trovava alle Maldive con la famiglia per il Natale e questa isola fu colpia dallo tsunami.

Nel dettaglio ha raccontato: “Ero con i miei figli in vacanza a Soneva Fushi, nelle Maldive, per trascorrere le festività natalizie. In un attimo il mare diventò un mostro che divorò quel paradiso e la sua gente. Fu terribile”.

Conclusioni

Gigi D’Alessio ha più volte fatto presente di essersi sentito in colpa per aver ripreso la sua vita agiata rispetto quelle famiglie che avevano perso tutto.

Ha confessato: “Ho provato un profondo senso di colpa per il solo fatto di essermi salvato e di poter ritornare alla mia vita agiata”.