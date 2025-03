Laura Freddi e il rinvio delle nozze: tutta colpa di un famosissimo conduttore

Laura Freddi ha lasciato tutti senza parole con una confessione inedita: ecco chi c’entra, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che ha lasciato il segno all’interno del mondo dello spettacolo italiano per la sua bellezza, professionalità e competenza è proprio lei, Laura Freddi. La donna è divenuta famosa all’interno dello spettacolo italiano per il suo ruolo di velina bionda a Striscia la notizia inseme a Miriana Trevisan. Oggi, la confessione inedita che lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Giovanissima, la donna avvia la sua carriera all0interno del mondo dello spettacolo grazie al Concorso internazionale Teen Agers di Cavalese, che la porta a ricoprire alcuni ruoli cinematografici, in particolare in un film Ottobre rosa all’Arbat, di Adolfo Lippi. Nel 1992, inoltre, comincia la sua esperienza a Non è la Rai, nel quale rimase per due edizioni.

Pian piano, divenne famosa anche per la sua relazione con Paolo Bonolis, partecipando a diversi programmi di successo dell’epoca come Occhio allo specchio, Segnali di fumo, il Festivalbar 1995, insieme ad Amadeus e Federica Panicucci. Sul rapporto con Bonolis, ai microfoni del Gf mentre era una concorrente rivelò: “Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”.

Oggi, la donna ne ha fatta un’altra di confessione che lasciato tutti senza parole: ecco cosa ha detto.

Laura Freddi e il matrimonio rinviato: ecco il motivo

Nonostante la donna sia molto influente all’interno dello spettacolo, la notizia del rinvio delle nozze ha lasciato un po’ tutti di stucco. Infatti, Laura Freddi, al quotidiano Libero ha confessato che sarà uan delle protagoniste dello show Ne vedremo delle belle ed è per questo che tornerà a rinviare il suo matrimonio.

Nel dettaglio ha confessato: “probabilmente slitterà ancora di un mese e mezzo perché il programma non era previsto. È da prima del Covid che ci stiamo provando ma entro il 2025 si farà”.

Le parole di Laura Freddi

La bella Laura Freddi ha anche confessato qualcosa sullo show: “Mi auguro solo giocosamente Del resto siamo tutte professioniste. Le showgirl le abbiamo fatte, ora siamo grandi, abbiamo tutte una certa esperienza. Credo che in definitiva sarà più un gioco per ridare luce, come dice anche Carlo Conti, al varietà e proprio al ruolo della showgirl che negli anni ha perso un po’ di centralità”.

Sui suoi ex afferma: “Mi hanno sempre dato dell’ex di qualcosa e non è che mi piaccia..”.