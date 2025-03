Myrta Merlino, l’addio è sempre più vicino: ecco chi altro potrebbe essere a rischio

Myrta Merlino, l’addio è sempre più vicino proprio insieme ad un’altra conduttrice: i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle conduttrici e giornaliste che negli anni ha cambiato letteralmente modo di fare spettacolo con un programma del tutto nuovo per la sua preparazione è proprio lei, Myrta Merlino. La donna, è stata scelta da Pier Silvio Berlusconi come sostituta di Barbara D’Urso al programma Pomeriggio Cinque, ma ultimamente le cose non stanno andando benissimo e l’addio pare essere sempre più vicino.

Il pubblico ama collezionare novità in ambito televisivo e, proprio quella di Myrta Merlino, giornalista di spicco del mondo giornalistico è stato considerato sin da subito un fulmine a ciel sereno. Nonostante la donna si fosse occupata sempre di temi come politica, attualità, ha saputo subito affrontare quello che concerne il mondo dell’intrattenimento, della cronaca rosa e del gossip.

Qualcosa, però bolle in pentola proprio dovuta all’assenza di Myrta Merlino alla trasmissione tanto che un’esperta di gossip ha subito parlato di un eventuale sostituzione della donna.

Per capire meglio la questione, occorre continuare la lettura al prossimo paragrafo: ecco cosa sta succedendo, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Myrta Merlino, la confessione che spiazza tutti: ecco chi riguarda

Il periodo d’oro per alcune conduttrici si fa sentire proprio per via dei nuovi progeti he vengono affidati ad alcuni dei personaggi che sono all0interno dello show business; tra questi vi è Veronica Gentili che, a detta di alcune esperte, risulta essere una donna molto competente e professionale tanto d essere scelta alla conduzione de Le Iene.

L’esperta di gossip Deianira Marzaro sarebbe venuta a conoscenza di una possibile sostituta di Myrta Merlino spiegando: “E poi arriva anche a Pomeriggio Cinque’…Notizione da un addetto a lavori: Veronica Gentili potrebbe condurre anche Pomeriggio 5…. Myrta Merlino andrà su Rete 4 la sera con un programma del tutto nuovo…”

Altre novità

L’esperta di gossip, oltre la notizia di Myrta Merlino ha anche pensato di spifferare una sostituzione di Federica Panicucci con Emnauela Titocchia.

Nel dettaglio, avrebbe confessato: “Si pensa anche di sostituire la Panicucci la mattina su Rete 4…Si vocifera infatti che quest’ultima verrà sostituita da Emanuela Tittocchia…”. Niente di confermato solo voci al momento, aspettiamo ulteriori aggiornamenti a riguardo.