Raoul Bova,altro che bello, dannato e innamorato: l’indiscrezione che fa tremare i fan è proprio questa

Raul Bova potrebbe essere tornato single, ecco i dettagli e le curiosità della vicenda che lasciano tutti senza parole

Uno degli attori che con i suoi occhi color ghiaccio, la professionalità e la voglia di trasmettere il talento ai suoi fan nei suoi film ha cambiato l’operato dello spettacolo italiano è lui, Raoul Bova. Negli anni, infatti, lo abbiamo visto interpretare diversi ruoli dalle fiction al grande schermo sempre in maniera piuttosto egregia. Oggi, però, vogliamo darvi delle novità che riguardano proprio un’informazione sulla sua vita privata.

Giovanissimo, prima di approdare nel mondo dello spettacolo, Raoul Bova ha cominciato a frequentare corsi di nuoto, esordendo poi nel 1991 in un programma come valletto ossia Scommettiamo che..?. Dopo questo programma, per Raoul si aprono le porte dello spettacolo proprio perché l’uomo ottiene diversi ruoli come Piccolo grande amore, in cui ha il ruolo di Marco, un maestro di surf, La piovra 7, Ultimo e diversi film di successo.

Tra questi vi è proprio Immaturi, dove ha conosciuto il suo amore Rocio Munoz Morales. La loro storia d’amore è nata sul set e, inizialmente, è stata pesantemente criticata proprio per via del fatto che quest’ultimo avrebbe lasciato la moglie per la giovanissima attrice e modella.

Dopo diverse accuse e una stoia d’amore bellissima, qualcosa è andato storto ultimamente: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Raoul Bova, torna single? Andiamo a vedere qual è la verità

Nel mondo dello spettacolo se ne dicono davvero tante e, proprio per questo, dobbiamo darvi tutte le informazioni possibili circa alcune indiscrezioni che lo riguardano. Secondo il settimanale Diva e Donna, la storia d’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales è giunta al capolinea, anche se al momento non vi è alcuna smentita o conferma da parte di entrambi.

Pare che alcuni amici della coppia, avrebbero confessato al settimanale che i due si stanno separando, senza raccontare dettagli ulteriori. Nella giornata del papà, infatti, la donna non ha dedicato nessuna parola per Raul Bova, papà delle sue due figlie.

Le parole di Rocio Munoz Moralea

Ultimamente, la donna è stata intervistata ai microfoni di Storie di Donne al Bivio e ha confessato ciirca un mese fa, parole dolcissime per il suo compagno: “Oggi dopo anni e due figlie è ancora Raoul l’uomo con cui mi scateno in discoteca in vacanza o vado a fare shopping o a pregare in Chiesa. Le follie? Amo farle solo con lui. Ci cerchiamo sempre, siamo diversi caratterialmente, ma il nostro non è un amore scontato”.

Sul matrimonio invece aveva detto: “Non pensiamo al matrimonio. Lui non me lo ha chiesto e io credo che la cosa più importante sia il nostro legame fortissimo e la famiglia che abbiamo costruito con le nostre figlie Alma e Luna”.