Caffè, sei sicuro di poterne bere 6 al giorno? L’esperto chiarisce tutto

Se ami il caffè e ti hanno consigliato di berne 6 al giorno devi fare attenzione, ecco cosa dice l’esperto: i dettagli e le curiosità

Uno degli elementi che non può mai mancare nella vita di ogni singolo individuo è sicuramente il famosissimo caffè, soprattutto bevuto appena svegli. Questo ci permette di affrontare al meglio la giornata con un energia diversa e una positività che sarebbe difficile bere senza. La domanda che però fa riflettere è la seguente: quanti caffè al giorno si possono bere? Ecco la risposta dell’esperto che ti sorprenderà.

Il caffè per ognuno di noi ha un significato nascosto in quanto può sia dare energie per affrontare le giornate lavorative e sia essere una fonte di beneficio in quanto stimola e accelera il metabolismo e ha delle proprietà benefiche che non sono da scartare o da evitare.

Inoltre il caffè rappresenta un vero e proprio rapporto sociale, in quanto stimola la socialità ed è un rituale davvero di tradizioni e felicità condivisa. Esiste, però, secondo molti, un limite attraverso il quale non bisogna mai superare l’uso del caffè poiché si potrebbe passare ad avere forti problemi.

Andiamo a capire meglio questa situazione definendo quante tazzine al giorno potete consumare in sana e tranquillità.

Quanto caffé al giorno puoi bere? L’esperto ci da la risposta

Nel corso della nostra vita siamo stati abituati a vivere la vita sempre con tranquillità non basandoci su ciò che dicevano gli esperti per il nostro bene ma soprattutto per a nostra salute. A definire quanti caffè si possono davvero bere al giorno, infatti, ci ha pensato la biologa nutrizionista Maria Rosaria Baldi.

Quest’ultima ha definito che per un individuo sano è di circa 300 milligrammi di caffeina al giorno, equivalenti a 4-5 espressi, 3-4 caffè moka o 2-3 tazze di caffè americano. Inoltre, è bene dire che la dottoressa spiega che un eccesso di caffè può provocare nervosismo e irritabilità, perché inibisce l’adenosina ma si pul anche aggiungere il rischio di insonnia, causato da un accumulo di caffeina anche inconsapevole.

Conclusioni

Un altro aspetto da considerare, inoltre, è proprio quello dell’apparato digerente e quindi il caffè stimola la digestione, ma in dosi elevate può provocare acidità gastrica e disturbi intestinali.

Nessuno lo sa ma più caffè si assume, più ci si sente stanchi, a causa della dipendenza da metilxantine, e può alterare i meccanismi cerebrali legati all’energia. Bisogna anche dirti che il caffè è un alleato prezioso ma solo se bevuto in dosaggi giusti ed equilibrati.