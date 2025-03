Pagare al primo appuntamento, chi lo dovrebbe fare? Il trucchetto dell’influencer cambia tutto

Se vuoi sapere davvero chi è che paga al primo appuntamento allora devi affidarti al pensiero di questa influencer: i dettagli

Molto spesso il mondo va così veloce che non ci rendiamo coto di quanto potrebbe essere facile affrontare le prime sfide amorose riuscendo a capire chi è che paga al primo appuntamento. Il primo appuntamento, solitamente, è l’evento più importante perché ti permette di scoprire chi è l’altra persona, quali sono i suoi hobby e cosa fa nella vita. Proprio per questo, dopo anni, ti diamo la risposta circa cosa farebbe l’influencer in questo caso.

Negli anni, siamo sempre soliti analizzare determinate situazioni sempre in ritardo, poiché ci sembrano così banali e poco reali che le lasciamo scorrere come se fossero così semplici. L’appuntamento con il partner determina tantissime cose a partire dal suo comportamento iniziale, come si presenta, chi è e cosa fa ma soprattutto ci permette di capire se va o meno d’accordo con noi e se ha delle affinità.

In passato si è sempre pensato che a pagare al primo appuntamento fosse l’uomo ma, con il tempo, questa è una procedura che è cambiata in quanto i tempi sono cambiati e le donne si sono fatte sempre più emancipate a tal punto da sentirsi ma soprattutto da ESSERE indipendenti proprio come gli uomini.

La domanda, quindi, ad oggi sorge spontanea: chi lo paga questo primo appuntamento? Ecco i consigli di una famosissima influencer.

Chi paga il primo appuntamento? La verità è solo questa

Se per anni ti sei chiesto chi è che davvero paga il primo appuntamento, ti diciamo subito che a farlo secondo una famosissima influencer è proprio colui che invita. Ciò significa che, non è sempre detto che paga l’uomo in quanto, come spiegato nel paragrafo precedente, oggi le donne si sentono al pari dell’uomo in quanto indipendenti e non si fanno problemi a invitare a cena un presunto partner.

L’nfluencer Sabrina Low ha proposto un metodo davvero innovativo che a quanto pare mette d’accordo tutti: “Il segreto? Portare una borsa così piccola da contenere solo il rossetto. In questo modo, non puoi prendere la carta di credito e quindi non puoi contribuire al conto. Almeno al primo appuntamento, chi invita dovrebbe sempre pagare”.

Conclusioni

In pochissime parole da un aparte c’e chi la trova geniale e dall’altra chi la definisce spilorcia. Questo è difficile dirlo, ma questa donna continua ad essere invitata senza pagare mai le cene.

Ci proverete anche voi?