Paola Barale, ieri e oggi: nessuno poteva immaginare cosa ha fatto per essere così bella

Paola Barale nel tempo è completamente cambiata ma cosa ha fatto per essere sempre così? Ecco i dettagli e le curiosità

Una delle donne che hanno cambiato letteralmente il mondo dello spettacolo per la sua bellezza, intraprendenza, simpatia e talento è proprio lei, la star degli anni Novanta: stiamo parlando proprio di Paola Barale. Nel corso degli anni, oltre aver avuto una carriera davvero incredibile, la donna è cambiata moltissimo nel tempo: andiamo a vedere com’era ieri e com’e tutt’oggi.

La bella Paola Barale sin da giovanissima ha sempre avuto come obiettivo lo spettacolo, tanto da cominciare a presentarsi nel 1986 proprio a Domenica In in qualità della sosia di Madonna, tanto che la somiglianza a detta di molti era davvero spaventosa. Con il tempo, questa sua caratteristica l’ha portata davvero lontano e Paola ha cominciato a partecipre ad alcuni programmi tv tra cui la Littorina ad Odience, programma creato da Antonio Ricci.

Pian piano, però, ha fatto carriera conducendo il famoso programma Buona Domenica dove ha conosciuto Gianni Sperti che, per pochi mesi, è stato suo marito. Tra gli altri programmi cui ha partecipato possiamo citarne altri come La ruota della fortuna, Tutti x uno , Festival italiano e i due spin-off de La ruota della fortuna, ossia La ruota d’oro e La ruota mundial.

Il pubblico, però, è sempre curioso di scoprire come è cambiata nel tempo Paola Barale e a quali ritocchini chirurgici si è sottoposta (se lo ha fatto): andiamo a scoprire la verità, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Paola Barale come è cambiata nel tempo: ecco la verità

Nel tempo tutti i personaggi famosi subiscono delle modifiche che non sono affatto da sottovalutare. Tra queste anche Paola Barale proprio ospite a Verissimo, ha rivelato a quali ritocchini si è sottoposta ttra tutti gli argomenti affrontati con la padrona di casa Silvia Toffanin.

La donna, in molte occasioni ha parlato di ritocchini estetici affermando, ad esempio anella conferenza stampa del film Colpo D’Occhio di Sergio Rubini aveva confessato: “Mi alleno tutte le mattine come una pazza e sono sempre a dieta. Però mi dico anche: perché devo essere bella a tutti i costi? Sono i media che vogliono farmi sentire così. Non ho nulla contro la chirurgia plastica, ma se mi rifaccio qualcosa non vado a raccontarlo in giro”.

Conclusioni

Striscia la notizia nella sua rubrica Fatti e Riffatti, però, aveva notato nel suo scan due possibili interventi: filler alle labbra e un possibile botox per aprire lo sguardo.

Inoltre, a Generazione Z ha aggiunto di aver ridotto il seno 3 volte: “Tre volte, non mi piace il seno grosso e poi fa sembrare anche più magre, non mi è mai piaciuto il seno grosso, da ragazza avevo una quinta”.