Al Bano Carrisi e il problema in diretta tv che lo mette in guardia: lo hanno notato tutti

Albano Carrisi ha dovuto affrontare u problemino tecnico n diretta televisiva che lo ha messo in guardia: ecco cosa è successo

Uno degli artisti che continua a far parlare di sé per il suo incredibile talento artistico, la sua voglia di fare e ambire ad insegnare il meglio anche ai giovani che si vogliono avvicinare al mondo della musica è proprio lui, Albano Carrisi. La sua voce meravigliosa e i suoi brani hanno lasciato il segno nel cuore di milioni di fan che continuano a seguirlo e ad ammirare il suo operato.

Giovanissimo, Albano Carrisi ha sempre amato cantare e lo ha fatto proprio nel suo Paese, Cellino San Marco in Puglia, dove da bambino cantava degli stornelli pugliesi incantando i passanti. Pian piano, però, decide di seguire il suo sogno partendo a Milano, dove comincia a lavorare presso il ristorante Il Dollaro, facendosi notare da Pippo Baudo e Pino Massara che gli fanno subito un contratto discografico.

Da lì in poi la svolta nella carriera di Albano: nasce il brano Nel Sole che di lì a poco diventerà un musicarello. Proprio sul set, Albano conosce la splendida e giovanissima Romina Power cui rimane folgorato per la sua incantevole bellezza; nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie, i due cominciano una storia d’amore che si trasfromeerrà in uno splendido sodalizio artistico.

Oggi, le cose sono cambiate in quanto i due hanno un bel rapporto ma sono separati; Albano è legato dal 2000 a Loredana Lecciso da cui ha avuto due splendidi figli, oltre i 3 con Romina.

Al Bano Carrisi ha un problema in diretta tv: ecco cosa è successo

Nel corso della sua splendida carriera, Albano ha affrontato di tutto e questa volta, ospite del programma Domenica In, condotto dalla sua amica Mara Venier, ha dovuto affrontare un problemino tecnico: stiamo parlando del fatto che non riusciva ad abbassare la sedia poiché troppo alta.

Nel dettaglio ha confessato: “Ma com’è sta cosa? Sai che c’è, rimango in piedi”. Mara Venier: “Vai giù col sederino, così”. La replica del cantante: “Mi sa che rimango in piedi”.

Coosa ha dovuto affrontare Albano

Nel corso della sua carriera, inoltre, Albano ha ammesso di aver affrontato cose impensabili: “Ho dovuto affrontare robe impensabili non erano scritte nei miei pensieri, ma nel mio destino, che ogni tanto mi ha fregato”.

Al Bano durante l’intervista ha parlato anche di chi gli avesse fatto per primo gli auguri per la festa del papà: “Jasmine è stata la prima. L’importante è che gli auguri siano sentiti, pensati, quello mi interessa. Cristel ha tre figli e non ha più tempo per lei, quindi me li ha fatti il giorno dopo”.