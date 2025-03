Caterina Balivo, panico nel suo La volta buona: quello che combina un ospite è terribile

Caterina Balivo nel corso della sua puntata della Volta Buona zittisce un ospite: ecco cosa sta succedendo, i dettagli

Una delle donne che con grande professionalità affronta tutti i giorni il primo pomeriggio di Rai 1 con una trasmissione molto seguita dal pubblico è lei, la splendida Caterina Balivo. Nel corso della sua carriera, infatti, è riuscita a dominare la scena proprio con diversi programmi che hanno sempre avuto un ottimo indice di share. Ultimamente, però, nel suo programma si è scatenata la bufera: andiamo a vedere cosa è successo.

Giovanissima, la donna comincia ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo grazie al concorso di bellezza Miss Italia al quale arriva terza; Fabrizio Frizzi, così, la volle nel suo show Scommettiamo che..? in qualità di valletta e il resto, poi, è storia. Infatti, la donna comincia a condurre diversi programmi prima da inviata e poi da conduttrice.

Tra questi possiamo citarne alcuni come raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte, Courmayeur on Ice e fa il suo ingresso nel cast di Unomattina, dove conduce la rubrica Unomattina Estate In Giardino e lo spin-off Unomattina Estate Sabato & Domenica. Pian piano, poi, arriva a Detto Fatto, Vieni da me e l’attuale La volta Buona.

In una puntata del suo show, ultimamente, è avvenuto qualcosa di non programmato: andiamo a vedere cosa è successo.

Caterina Balivo, cosa è successo in studio: tutto in diretta

Negli anni, Caterina Balivo ha imparato ad affrontare diverse sfide tra cui questa relativa alla bufera che può avvenire nelle sue dirette. Nel programma La volta Buona, si è parlato della differenza di età che c’e tra alcune coppie Vip e ad intervenire in collegamento ci son state due persone comuni che stanno insieme nonostante lei abbia 23 anni e lui ben 55.

La loro unione, però, ha subito un attacco dalla Borlevi che avrebbe detto: “In una relazione sbilanciata di età ci sono dinamiche specifiche ‘Io assumo la sua giovinezza e tu la mia autorevolezza’….Questo dà potere a ciascuno…Non c’entra la manipolazione…”. Questa polemica, però, ha creato trambusto in studio tanto che la stessa Borlevi non ha nascosto di essere stata fraintesa: “Io forse qui ho usato termini che non vanno bene e non riesco a spiegarmi…”

Caterina Balivo ha bloccato l’ospite

La conduttrice, però., ha dovuto bloccare l’ospite spiegando che si stava degenerando e la stessa Balivo ha attaccato l’ospite: “Fattene una ragione Antonella perchè qua abbiamo delle coppie che vivono in questo momento un amore con delle differenze d’età…”

La Borlevi, però, si è indispettita: “Caterina non mettermi parole in bocca che non ho detto…L’amore è una rete, un processo…”. La Balivo ha replicato: “Scusami Antonella però siamo in televisione e tu ci stai molto prima di me e i tuoi tempi non sono a portata nostra…”