Paola Barale, il dolore dietro il suo sorriso: c’entrano proprio loro

Paola Barale dietro il suo splendido sorriso nasconde un dolore confessato solo ora in diretta: ecco di che si tratta

Una delle donne che ha cambiato la sua vita grazie allo spettacolo e alla somiglianza con una delle star mondiali è proprio lei, la splendida Paola Barale. Il successo della donna, infatti, si ricollega ai primi anni Novanta, quando partecipa a Domenica In in qualità di imitatrice di Madonna ed è così che le si aprono le porte allo spettacolo italiano.

Con il passare del tempo, moltissime persone si affezionano a Paola Barale, alla sua bellezza e intrapredenza conoscendola meglio nel programma Odience di Antonio Ricci come Lettorina, per poi continuare come valletta nei programmi di Mike Bongiorno ossia La ruota della fortuna, Tutti x uno , Festival italiano e i due spin-off de La ruota della fortuna, ossia La ruota d’oro e La ruota mundial.

Vista la sua voglia di fare, la donna viene scelta come conduttrice del programma Buona Domenica dove conosce quello che per poco tempo è stato suo marito: stiamo parlando di Gianni Sperti. A queste esperienze se ne aggiungono altre, fino alla più recente che l’ha vista sul palco di Ballando con le stelle in qualità di concorrente.

Nonostante il tempo che passa, la donna in una intervista si è lasciata andare ad una confessione che ha spiazzato i presenti ma soprattutto la conduttrice: andiamo a vedere cosa ha detto.

Paola Barale e la confessione che non ti aspetti

Nel corso di una intervista rilasciata a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, Paola Barale ha ripercorso gli anni della sua carriera ma anche l’amore per i suoi genitori che, insieme le hanno insegnato tanto ma soprattutto i valori che oggi sono quasi dimenticati da tutti: amore, fedeltà, umiltà e chi più ne ha più ne metta.

La donna, a tal proposito , ha parlato con la conduttrice di sua mamma malata di Alzhaimer che ha perso la vita poco tempo fa raccontando: “Quello che pensava lo diceva. La stuzzicavo e la facevo giocare. Forse le rompevo anche un po’ le scatole”. Suo padre Domenico, invece, non sta benissimo: “Subisce la mancanza di mia mamma. Se la sta cavando bene. Era diventata una sofferenza per tutti. Da lassù ci vede, spero che non veda proprio tutto tutto”.

Conclusioni

Inoltre la donna ha parlato di sua mamma e di quello che è stato per lei: “È stata una mamma abbastanza severa. Mi ha trattenuto. Non ha seguito i miei sogni e i miei desideri. Penso che si fidasse poco di me. Ero solo una ragazza vivace. Non mi ha mai fatto mancare nulla. Ho avuto una bella infanzia. I miei genitori si sono sempre tenuti per mano”.

Su di se invece ha detto: “Io non faccio sconti a nessuno, di più alle persone a cui voglio bene. Mi piace confrontarmi e chiedere spiegazioni. Non dò il perdono facilmente”.