Alba Parietti e la tragedia che le ha devastato la vita: “Vorrei che morisse” | Un dolore che non passa mail

Alba Parietti e la tragedia sfiorata che lascia tutti senza parole: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda tristissima per la showgirl

Una delle donne che è riuscita a cambiare il mondo dello spettacolo con la sua bellezza, talento, intraprendenza, forza e ambizione è proprio lei, la splendida Alba Parietti. Nel corso della sua carriera, infatti, è riuscita a partecipare a moltissimi programmi televisivi non perdendo mai la forza e la sua schiettezza sintomo di una persona vera e leale come poche all’interno del mondo dello spettacolo. Nonostante questo, però. ha voluto parlare anche di un dolore che non ha mai cessato di esistere: ecco di che si tratta.

Giovanissima, Alba Parietti si avvicina al mondo dello spettacolo prima in qualità di cantante ma senza successo, per poi passare ad alcuni programmi tv che l’hanno resa indimenticabile agli occhi del pubblico. Tra questi, sicuramente rientra Galassia 2 di Gianni Boncompagni, condotto in coppia con Anja Pieroni su Raidue, e successivamente Ok il prezzo è giusto.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa, Alba Parietti ha definito che in molti la chiamano La Tigre, spiegandone le motivazioni: “Chi mi conosce mi chiama affettuosamente la tigre. Ho ormai capito che faccio questo effetto anche agli uomini. Dentro a una gabbia mi guardano volentieri, fuori alla gabbia mi guardano con paura. Tu una tigre la vedi volentieri allo zoo ma poi hai paura di portartela a casa”.

Ultimamente, però, ha voluto parlare di un dolore che ha cambiato per sempre la sua vita: andiamo a scoprire i dettagli insieme.

Alba Parietti e il dolore che ha cambiato la sua vita: ecco di cosa si tratta

Nonostante Alba si faccia vedere sempre come uan donna pimpante, bellissima, solare e professionista del settore spettacolo, dietro il suo sorriso si cela un dolore che non è mai passato e mai passerà: la scomparsa di sua mamma Grazia Dipietromaria, conosciuta anche per il suo ruolo da pittrice e scrittrice torinese, a cui la donna era parecchio legata.

In una intervista a Le Iene, infatti, ha svelato il difficile rapporto con la mamma per il fatto che per 10 anni le era stato nascosto il fatto che avesse uno zio perché in manicomio. Ha poi svelato nel monologo proposto a Le Iene: “Molti anni fa dissi a mio padre: preferirei che la mamma morisse. Non lo pensavo davvero, ma questo può farvi capire quanto fosse doloroso il rapporto con una donna che poteva essere la mamma dei sogni, una fata, e poi una strega che mi spaventava, che mi feriva, pur senza volerlo”.

Il perdono di Alba

Pian piano, però, Alba ha perdonato la mamma e ha provato a capire da cosa erano derivanti quei comportamenti, affermando: “Ho capito che i suoi comportamenti non erano certi figli della cattiveria o del sadismo, ma di un male che nascondeva a tutti come aveva nascosto a me per dieci anni l’esistenza di suo fratello: mio zio Aldo. Anche lui schizofrenico, internato nel manicomio di Collegno”.

Concludendo: “Questi due grandi dolori mi hanno insegnato che, dietro la malattia mentale, si celano sensibilità uniche, menti geniali e straordinarie con una forza straordinaria, che però non deve diventare una condanna alla solitudine”.