Mara Venier, sapete qual è il titolo di studi della Zia della Domenica? La risposta vi stupirà

Mara Venier, l titolo di studi della conduttrice televisiva vi stupirà: ecco i dettagli e le curiosità che lasciano tutti senza parole

Una delle donne che ha costruito il successo grazie alla sua professionalità, talento, bellezza e umiltà è proprio lei, la splendida Mara Venier. In molti la definiscono la Zia della Domenica proprio per essere la vera Regina del programma di Rai 1, ormai storico, Domenica In. I fan, però, si chiedono qual è l titolo di studio posseduto dalla conduttrice: lo scopriremo insieme nel corso del nostro articolo.

La bellissima Mara Venier, oggi Regina indiscussa della televisione italiana, ne ha fatta davvero tanta di strada, tanto che, ha cominciato giovanissima trasferendosi a Roma con il suo primo marito, cominciando a sostenere dei provini e venendo scelta nel film Diario di un italiano di Sergio Capogna. Inoltre, la donna punta tutto sul cinema e sulla commedia all’italiana affiancando il successivo compagno Jerry Calà.

Notata da Nanny Loy, viene scelta alla conduzione del Cantagiro insieme all’allora sconosciuto Rosario Fiorello e, nel 1993, viene scelta per affiancare Luca Giurato alla conduzione di Domenica In. I vertici dell’epoca, notando la sua spigliatezza e le sue caratteristiche davvero incredibili, le affidano la trasmissione da solista e tutto il resto, come si suol dire, è storia.

Oggi, Mara Venier continua ad essere la padrona di casa di Domenica In, apportando nel tempo delle modifiche e delle strategie che vanno di pari passo ai tempi. Ma sappiamo qual è il titolo di studio della conduttrice? A questa domanda risponderemo nel prossimo paragrafo.

Mara Venier, titolo di studio: ecco qual è, i dettagli e le curiosità

Nel corso del nostro articolo, abbiamo parlato di una carriera davvero brillante della donna ma nessuno conosce nel dettaglio quali sono i titoli di studio della bella Mara Venier. Siete pronti a scoprirlo?

Veterana nei programmi televisivi che come abbiamo visto sono davvero tantissimi oltre Domenica In, Mara Venier ha spiegato che dopo la scuola dell’obbligo, non ha continuato gli studi, pertanto non ha conseguito il diploma di laurea sia triennale che magistrale. Inoltre, una delle motivazioni che ha portato la donna a non proseguire gli studi è dovuta al fatto che ella è diventata madre a soli diciotto anni.

Conclusioni

Mara Venier, al contempo è una donna forte, sensibile, professionale, talentuosa, ambiziosa, semplice e che mette a suo agio sempre e comunque i propri ospiti.

Un titolo di studi come sappiamo non definisce una persona e Mara ne è l’esempio.