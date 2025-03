Salvo Sottile dal successo alla rivelazione sorprendente_ “…terrorizzato”

Salvo Sottile dopo anni di successi ha fatto una rivelazione sorprendente che riguarda la sua vita privata: ecco cosa ha detto

Uno dei giornalisti e conduttori che hanno cambiato il mondo dello spettacolo per la loro professionalità, intraprendenza, talento e chi più ne ha più ne metta, che hanno raccontato in maniera piuttosto brillante quello che sono gli avvenimenti di cronaca nera nei suoi programmi è proprio lui, Salvo Sottile. Ultimamente, l’uomo si è lasciato andare ad una rivelazione che ha sconvolto davvero tutti: ecco cosa ha detto.

Negli anni, infatti, Salvo Sottile è stato una delle presenze più amate dal pubblico italiano proprio per la sua voglia di fare sempre bene, per il suo modo di raccontare le vicissitudini ance tragiche con un velo di mistero ma mantenendo sempre il rispetto e la trasparenza verso tutti ma soprattutto verso le Forze dell’ordine e la Procura che indagava per risolvere i casi di cronaca nera.

Ha iniziato a lavorare come giornalista a soli 19 anni, assunto da Enrico Mentana, per il TG5 come corrispondente da Palermo, e più tardi la sua carriera lo condurrà anche all’estero e in particolare a New York e a Kabul come corrispondente per la guerra. Nel 2005, invece, diventa conduttore del TG5 di Mediaset e più tardi diventerà caporedattore responsabile della cronaca.

Nel 2010 diventa conduttore del programma Quarto Grado per passare oggi in Rai con Far West. In molti sono curiosi di conoscere la rivelazione personale che ha lasciato tutti senza fiato: ecco di che si tratta.

Salvo Sottile e la rivelazione che lascia tutti senza fiato: ecco cosa ha detto

Durante la sua ospitata al programma Obbligo o verità condotto da Alessia Marcuzzi, Salvo Sottile ha aperto il suo cuore facendo una rivelazione davvero incredibile e che ha spiazzato tutti proprio per una vicenda che ancora oggi, nonostante siano passati moltissimi anni, ancora lo turba.

Nel raccontare il suo ricordo e la sua esperienza, Salvo Sottile ha raccontato: “Io avevo 12 anni, 13, e non mi è piaciuto. È successo con una persona molto più grande, e quindi mi ha scioccato, ma lì per lì dovevo fare quello figo, grande; in realtà mi ha terrorizzato perché, insomma, comunque ero un ragazzino, anche se ero molto sviluppato”.

Conclusioni

Un racconto davvero molto duro e doloroso che Asia Argento, ospite come Sottile ha cercato di smorzare la tensione con il termine “sviluppato” ironizzando su di esso.

La testimonianza, quindi, punta anche sul bullismo subito in gioventù.