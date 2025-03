Attenzione alle gomme da masticare: i danni alla salute sono garantiti | L’allarme da uno studio

Facciamo molta attenzione alle nostre amate gomme da masticare, potrebbero essere davvero molto pericolose: ecco il motivo

Sin da quando siamo bambini, siamo sempre stati abituati a masticare delle gomme, molto spesso per via della moda di quegli anni (si fa riferimento agli Novanta o Duemila) ma anche oggi. Le gomme da masticare sono sempre stato frutto di divertimento sia per adulti che per bambini, anche se ultimamente, uno studio americano ha scoperto l’impossibile: andiamo a vedere di cosa si tratta nel corso del nostro articolo.

Oggigiorno, la società cambia e, se prima si cercava di alleggerire tutto, oggi si è attenti minuziosamente anche alla “briciola” come si suol dire. Le gomme da masticare, sin dalla nostra infanzia e adolescenza, hanno rappresentato una modalità divertente per creare delle bolle e poi scoppiarle senza che ci fosse un vero motivo, solo intrattenimento puro, sano e divertente.

Ultimamente, gli studi si son fatti sempre più approfonditi e abbiamo voluto limare l’attenzione verso un fenomeno che non abbiamo mai approfondito davvero, ma che merita l’attenzione di tutti, poiché quando ci sono dei pericoli è meglio saperli riconoscere prima.

Andiamo nel prossimo paragrafo ad illustrarti quali sono le problematiche legate alle gomme da masticare e a cosa, soprattutto, devi fare parecchia attenzione.

Gomme da masticare, i pericoli che non ti aspetti

L’ambiente e la vita sana ed equilibrata è l’obiettivo della nuova generazione e della nuova società odierna e, proprio perché la plastica è ovunque, presente anche nella nostra vita quotidiana, vi diciamo che proprio minuscole particelle di plastica larghe un micrometro, chiamate microplastiche, possono essere presenti nelle gomme da masticare.

In uno studio pilota e in una ricerca condotta da uno studio americano, anche le chewing-gum possono contenere e rilasciare migliaia di queste sostanze dannose per la nostra salite e per quella degli altri, oltre che per l’ambiente. Gli scienziati con i loro studi, hanno stimato che vengano consumate oltre decine di migliaia di microplastiche (tra 1 micrometro e 5 millimetri di larghezza) ogni anno attraverso cibi e processi di fabbricazione.

Lo studio delle chewing-gum

Secondo lo studio effettuato dagli scienziati americani, per un grammo di gomma da masticare sono stati accertati circa 100 microplastiche, mentre alcune fino a 600. Se una persona media mastica da 160 a 180 gomme all’anno, gli scienziati hanno stimato una media di 30.000 microplastiche.

Lowe, infatti, ha affermato: “Sorprendentemente, sia le gomme sintetiche sia quelle naturali rilasciavano quantità simili di microplastiche quando le masticavamo”.