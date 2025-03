ADDIO RISCALDAMENTO | Sposta il materasso e non c’è più bisogno di accendere nulla: risparmi 78€ in bolletta così

Non riesci più a controllare il fenomeno delle bollette salate e non sai proprio come fare? Niente paura, usa questo trucchetto

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più preoccupati di non saper come affrontare il caso delle bollette salate che, grazie alla guerra tra Russia e Ucraina non fanno altro che aumentare. Nel corso della nostra vita, infatti, siamo stati abituati a risolvere i problemi in maniera semplice, oggi ci sentiamo un po’ in pericolo. Per poter fare questo, però, abbiamo deciso di svelarti un trucchetto che ti fa risparmiare moltissimi soldi: ecco di che si tratta.

Negli anni, siamo sempre stati vicino alle esigenze dei nostri lettori e, proprio per questo, con il rincaro della vita quotidiana, così come quello delle bollette, sappiamo che molti utenti hanno davvero il bisogno di scoprire come fare a limare le proprie spese quotidiane.

Se il tuo obiettivo è quello di dormire bene con un sonno gestito in maniera serena, ma non riesci a farlo in maniera del tutto tranquilla, quello che puoi fare, senza dubbio è proprio ascoltare il consiglio che ti svolterà la giornata perché non solo ti permetterà di combattere l’insonnia ma anche quella dovuta al risparmio delle bollette.

Andiamo a scoprire il tutto proprio nel prossimo paragrafo: ecco i dettagli che ti sorprenderanno.

Risparmiare sulle bollette con un semplice gesto: ecco di che si tratta

Se il tuo sogno è quello di dormire tranquillo risparmiando soprattutto sulle bollette che ti rendono sempre molto preoccupato, allora ti sveliamo un trucchetto che ti lascerà sena parole ma allo stesso tempo ti sarà utile in futuro: stiamo parlando del fatto che tu debba girare il materasso in base alla stagione perché può fare la differenza, migliorando il comfort e al contempo il consumo energetico.

Ti sembrerà strano ma capovolgere il materasso in base alla stagione ti permetterà non solo di vivere in un ambiente sano e pulito, ma anche ti permetter d non ricorrere a nessun tipo di riscaldamento o climatizzazione. In pratica, il gesto di capovolgere il materasso può farci risparmiare sulla bolletta e sui costi di riscaldamento e climatizzazione.

Quando girare il materasso: ecco il calendario da seguire

Se ti stai chiedendo qual è il momento adatto per questa pratica, allora te lo diciamo subito:

Primavera. Passare al lato estivo, Estate. Mantenere il lato estivo, Autunno lato invernale e inverno lato invernale.

Se segui questa routine eviterai avvallamenti e irregolarità.