“Se n’è andato…”: Antonella Clerici il dolore in diretta televisiva lo notano tutti | Ecco cosa è accaduto

Antonella Clerici ha lasciato tutti senza fiato per un toccante ricordo circa una persona che non c’è più: lo conosciamo tutti

Una delle donne che ha lasciato il segno indelebile nel mondo dello spettacolo in quanto professionista del settore, oltre essere una delle Regine del Mezzogiorno di Rai 1 è proprio lei, Antonella Clerici. La donna è stata a suo tempo definita così proprio per via delle sue trasmissioni di successo dedicate alla cucina come E’ sempre Mezzogiorno e La prova del cuoco. Ultimamente, proprio in diretta tv, la donna ha lasciato tutti senza parole co un toccante ricordo: andiamo a vedere di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli anni, Antonella Clerici ha mostrato sempre una certa attitudine nella conduzione proprio per via del suo talento e della sua professionalità che dagli Novanta ad oggi è cresciuta sempre di più. La donna, infatti, ha cominciato giovanissima nel ruolo di annunciatrice televisiva, per poi condurre due varietà di successo come Ciro Bianco e Semaforo Giallo fino alla famosissima Domenica Sportiva.

Tutto cambia in positivo per Antonella Clerici proprio grazie al progetto accettato da Rai: stiamo parlando de La Prova del cuoco, programma che ha attirato su di sé moltissimi telespettatori con un indice di share pauroso, condotto per ben 13 anni. Oggi, invece, la donna è al timone del programma E’ sempre Mezzogiorno e regala meravigliosi momenti al suo pubblico, oltre a ricette da sfruttare in diverse occasioni.

Proprio in diretta, con tantissima commozione, la donna ha voluto ricordare una persona che non c’è più: andiamo a vedere nel prossimo paragrafo di chi si tratta.

Il ricordo di Antonella Clerici in diretta tv

Nel corso di una delle puntate di E’ sempre Mezzogiorno, la bellissima conduttrice televisiva Antonella Clerici ha voluto ricordare un amico e personaggio televisivo di successo che sette anni fa ha lasciato la vita terrena colpito da un brutto male: stiamo parlando proprio di lui, Fabrizio Frizzi.

La donna, così , prima di cominciare il suo show ha affermato: “Prima di cominciare volevo dire una cosa che mi sta tanto a cuore…Io voglio ricordarlo sempre…Lo faccio il giorno del suo compleanno e lo faccio pure il giorno in cui ci ha lasciato…Oggi è il 26 marzo e sette anni fa se ne andava il mio amico Fabrizio Frizzi…”

Antonella Clerici e il messaggio ricevuto da Conti

La donna, ha anche rivelato di aver ricevuto un messaggio da Carlo Conti, amico di Frizzi, proprio per ricordare l’amico.

In conclusione, quest’ultimo ha rivelato. “Oggi il primo messaggio che ho ricevuto stamattina è stato quello di Carlo Conti…Oggi per noi è una giornata che ricorderemo sempre…”