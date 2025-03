Dramma per Enrico Brignano: “Ora puoi volare in alto” | Una famiglia distrutta all’improvviso

Enrico Brignano e il dramma che ha colpito profondamente la sua vita: ecco cosa è successo

Uno degli attori comici che hanno cambiato il mondo dello spettacolo italiano e che hanno contribuito a migliorare la praticità del pubblico attraverso le sue gag comiche e i suoi monologhi è proprio lui, il grande Enrico Brignano. Nel corso della sua vita, è riuscito a rendere il palcoscenico molto più speciale del previsto anche se bisogna affermare che ultimamente un dramma lo ha colpito: ecco cosa è successo.

Giovanissimo, dopo aver studiato presso l’Accademia di Gigi Proietti a Roma, l’uomo ottiene una parte nella fiction Un medico in famiglia proprio come il fidanzato di Lunetta Savino alias Cettina. Pian piano, l’uomo diventa sempre più conosciuto i cimenta nella direzione registica del suo film Si fa presto a dire amore al fianco di Vittoria Belvedere, ma interrompe la sua carriera cinematografica per il teatro.

Circa la vita sentimentale, l’uomo è legato ala conduttrice e attrice Flora Canto da cui ha avuto due splendidi figli, Martina, nata nel 2017 e Niccolò nato il 20 luglio 2021. Nonostante tutto, però, l’uomo ha dovuto affrontare una perdita che lo ha cambiato per sempre.

Andiamo a scoprire cosa è successo all’attore: i dettagli e le curiosità della vicenda.

Enrico Brignano, la scomparsa è un duro colpo: ecco cosa è successo

Nonostante Enrico Brignano ha sempre fatto divertire tutti, l’uomo ha dovuto affrontare un duro colpo ossia quello della scomparsa della sua mamma a cui era particolarmente legato. Molti fan ma soprattutto tantissimi colleghi hanno mostrato vicinanza all’attore dopo questo bruttissimo colpo per fargli sentire il loro affetto in un momento così delicato nella sua vita, cogliendo l’attenzione per fargli le loro sentite condoglianze.

In un post pubblicato su Instagram l’uomo ha detto e scritto: “Ciao mamma, ora puoi volare in alto…Sappi che il nostro amore per te è infinito. Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti…Veglia su di noi e illumina il nostro cammino…Ti amiamo tanto…”.

Il cordoglio degli amici

Sono tantissimi i messaggi d’amore e d’affetto ricevuti da Enrico Brignano. Infatti tra questi possiamo citare Mara Venier, Milena Miconi, Valeria Graci, Cristina Chiabotto, Chiara Squaglia e della protagonista del nuovo show del sabato sera di Carlo Conti Ne vedremo delle belle, Patrizia Pellegrino: “Non ti lascerà mai…”

Inolte, l’attore almeno al momento non ha annullato le date del suo spettacolo. Difatti a una persona che gli ha fatto le condoglianze lo ha invitato a vedere il suo spettacolo in programma tra qualche ora: “Veni a teatro a trovarmi o stasera o domani…”