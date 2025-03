Patrizia Mirigliani, il dolore che continua a devastarla: “..ci soffro molto” | Un’assenza che non smette mai di pesare

Patrizia Mirigliani e la confessione dolorosa che spiazza tutti: ecco cosa ha raccontato in diretta tv, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che ha cambiato il mondo dello spettacolo italiano con la sua cultura, la sua forza e la sua tenacia è proprio lei, Patrizia Mirigliani, la donna sempre circondata dalla bellezza, proprio per via del concorso Miss Italia. Durante un’ospitata a La Volta Buona, la donna ha fatto una confessione davvero inedita che lascia tutti senza parole: andiamo a vedere cosa è successo.

La donna è molto conosciuta proprio per il fatto che da sempre ha curato la manifestazione dedicata alla bellezza, Miss Italia, ne ha curato la direzione dal 1997 al 2007. Come abbiamo anticipato, la donna ha seguito Miss Italia proprio per via del padre Enzo Mirigliani, dal 2010 ne è diventata la sola organizzatrice della manifestazione.

La bela Patrizia ha sempre affiancato il papà in questo progetto, organizzando perfino nel 2012 la manifestazione Miss Italia nel mondo. La bella Miragliani, ha introdotto nuove regole per il concorso di bellezza, come il fatto di inserire all’interno la possibilità di far partecipare anche le curvy con una taglia 44-46. Ha introdotto nuovamente il costume intero che suscitò grande clamore anche all’estero.

Ultimamente, ai microfoni de La volta Buona, la donna ha fatto una confessione davvero inedita: ecco cosa ha detto.

La volta buona, il ricordo vivo nella sua memoria

La puntata de La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo è stato interamente dedicato a Fabrizio Frizzi e alla sua memoria, e ha chiamato come ospite proprio Patrizia Miragliani in quanto Frizzi è stato conduttore della sua manifestazione canora più volte.

La donna, ha infatti rivelato che Frizzi è sempre stato attento in gara: “La sua attenzione che aveva nei confronti delle Miss…Le valorizzava al massimo…La sera si riuniva con gli autori dello show e valutavano l’aspetto di ogni Miss…”

La polemica

Subito dopo, la donna ha preso la palla al balzo affermando che non tutte le bellezza vengono rispettate dagli uomini: “Oggi l’aspetto invece viene poco considerato…Mentre la donna una volta per la sua bellezza veniva valorizzata e rispettata…Oggi purtroppo tutto ciò viene ridicolizzato, e mi dispiace molto…”

Circa il ricordo di Frizzi ha confessato Caterina Balivo l’attenzione che ci metteva Frizzi nel concorso: “Io ho fatto Miss Italia nel 1999 e mi ricordo perfettamente questa cosa di Fabrizio…Lui, il fratello e gli autori cercavano di aiutarci perché eravamo delle ragazzine che davanti alle telecamere non sapevamo muoverci…Sono stati generosi in questo…”