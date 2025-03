Vittorio Sgarbi, il dramma che spiazza tutti: ecco come sta l’opinionista

Vittorio Sgarbi e il dramma che glo ha cambiato per sempre la vita: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno degli opinionista e critici d’arte che negli anni ha dato il suo contributo al mondo dello spettacolo con la sua verità, la sua forza e dedizione è proprio lui, Vittorio Sgarbi. Nel corso della sua carriera, infatti, è diventato virale proprio sui social per la famosa lite avvenuta negli studi del Maurizio Costanzo show con Giampiero Mughini. Oggi, però, pare che l’uomo sta vivendo un dramma mai visto prima d’ora: ecco di cosa si tratta.

Nel corso della sua giovinezza, Vittorio Sgarbi è divenuto personaggio e opinionista italiano ed è stato più volte membro al parlamento italiano e sindaco di Salemi, Sutri e San Severino Marche. Giovanissimo si iscrive all’università laureandosi con il massimo dei voti alla facoltà di Filosofia, dove ha poi conseguito il perfezionamento in Storia dell’arte.

Pian piano diventa un personaggio della tv italiana e in molti ricorderanno la sua frase “Capra” che rappresenta il punto cardine dei meme divenuti virali sui social. Qualche tempo fa, però, aveva parlato di voler diventare sindaco di Roma e, a riguardo, in una intervista aveva dichiarato: ” Roma deve essere il luogo dove tutto accade, occorre puntare sula Cultura. Sarà Michetti a indicare la persona giusta. Sono soddisfatto, c’è stata unità assoluta. L’idea di questa pazza della Raggi di fare uno stadio con i grattacieli basterebbe per renderla inabile di fare il sindaco, è incapace di intendere e di volere”.

Nonostante la sua forza, però, l’uomo sta attraversando un brutto periodo della sua vita: andiamo a vedere cosa è successo nel corso del prossimo paragrafo.

Vittorio Sgarbi e il dramma che sta vivendo: ecco cosa è successo

Come riportato qualche giorno fa da Il Messaggero, l’uomo sta vivendo un periodo particolare di vita e sta cobattendo contro la depressione, in quanto è stato ricoverato per questo motivo all’ospedale Gemelli di Roma perchè caduto in una profonda depressione.

Marcello Veneziani a La Verità ha spiegato: “La depressione è ‘figlia del suo narcisismo ferito’…Ha la percezione che molte delle sue libertà impulsive non potranno più essere praticate… Il suo universo si sta restringendo…E’ drammatico per chi è stato convinto di poter cavalcare il mondo…”

Vittorio Sgarbi riuscirà a superare questo periodo?

Sempre Veneziani ha spiegato: “Potrebbe ritrovare il giusto impeto per riprendere la sua strada…”

Concludendo: “Deve passare attraverso una sorta di ‘piccola morte’ lasciandosi alle spalle il ‘Vittorio Uno’, dicendogli addio, per aprire il capitolo del ‘Vittorio Due’…”