Concorso pubblico VDF, cercasi disperatamente diplomati I Il famoso posto fisso ti aspetta con ansia: si entra col test a crocette

Il Ministero dell’Interno ha messo a disposizione un nuovo concorso volto alla selezione di ispettori informatici dei Vigili del Fuoco.

Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Dipartimento del soccorso pubblico e della difesa civile, ha indetto un concorso pubblico per la ricerca di 30 nuovi dipendenti che assumeranno il ruolo di ispettori informatici dei Vigili del Fuoco.

Coloro che verranno selezionati avranno il compito di garantire l’efficienza delle tecnologie all’interno del suddetto Corpo Nazionale, supportando quindi le attività operative e amministrative attraverso le loro specialistiche nel campo informatico.

Gli interessati devono presentare la domanda entro il 24 aprile 2025 esclusivamente per via telematica, accedendo, tramite le credenziali SPID o CIE, al portale presente alla seguente pagina: concorsionline.vigilfuoco.it/home. Si consiglia di disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), dove verranno inviate eventuali comunicazioni riguardanti il concorso.

Requisiti richiesti per partecipare al concorso per ispettori informatici dei Vigili del Fuoco

Per prendere parte al concorso per ispettori informatici dei Vigili del Fuoco è necessario possedere una serie di requisiti. Oltre ad avere la cittadinanza italiana, è fondamentale non aver compiuto 45 anni al momento della presentazione della domanda. Inoltre bisogna godere dei diritti politici e della idoneità fisica e psichica che il ruolo per il quale ci si candida richiede.

Non sono ammessi invece coloro che sono stati mandati via dalle forze armate, o che sono stati licenziati da un impiego legato alla pubblica amministrazione. Sono esclusi anche i candidati che hanno riportato condanne. Per quanto riguarda il titolo di studio, è richiesto il possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituti tecnici.

In cosa consiste la selezione per diventare ispettori informatici

Se il numero delle domande supera di dieci volte quello dei posti messi a disposizione dal concorso, allora i candidati dovranno sottoporsi ad una prova preselettiva, che consiste in un test a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove di esame. La selezione vera e propria invece è costituita da una prova scritta e una prova orale. La prima è rappresentata dalla stesura di un elaborato o da un test a risposta multipla. Per scoprire gli argomenti sui quali verterà, si consiglia di consultare direttamente il bando.

La prova orale, oltre ad includere le materie della prova scritta, verterà anche sugli elementi di diritto costituzionale e amministrativo, sull’ informatizzazione della pubblica amministrazione e sull’ordinamento del Ministero dell’interno. Nel corso del colloquio la Commissione, oltre a prendere in considerazione i titoli di studio per la valutazione finale, si accerterà della conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) da parte del candidato.Ogni prova si ritiene superata solo se il candidato raggiunge o supera il punteggio di 21/30.