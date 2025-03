WhatsApp introduce la “modalità Instagram” I Pochissimi utenti l’hanno già sperimentata: cambia totalmente l’app

La nota piattaforma di messaggistica ha deciso di dare una svolta agli Stati condivisi dagli utenti ispirandosi ad Instagram.

WhatsApp ha deciso nuovamente di rinnovarsi prendendo esempio da una delle piattaforme social più utilizzate al mondo: Instagram. Nel corso degli anni l’app rappresentata dall’iconica cornetta bianca stilizzato ha sempre cercato di raggiungere le aspettative dei suoi utenti e anche stavolta sembra non averle deluse.

Già in passato la nota app di messaggistica ha attinto ad alcune caratteristiche di IG per migliorarsi. Una fra tutte, la funzione Stato, ispirata alle famose Storie. Ora infatti anche su WhatsApp è possibile caricare sul proprio profilo foto e video, che scompaiono dopo 24 ore.

Adesso però quest’ultimo ha pensato bene di aggiungere un altro dettaglio ai vari Stati che vengono condivisi, con l’introduzione della cosiddetta “modalità Instagram”. Ma vediamo insieme in cosa consiste esattamente e soprattutto come si attiva.

La “modalità Instagram” vivacizza in un attimo il proprio Stato

La “modalità Instagram” è in grado di stravolgere la funzione Stato che gli utenti hanno imparato a conoscere sin dalla sua creazione, avvenuta nel 2017. La novità lanciata da WhatsApp permetterà infatti di inserire canzoni agli aggiornamenti di stato.

Nello specifico, questi ultimi hanno la possibilità di selezionare un frammento specifico della canzone scelta: fino a 15 secondi per un’immagine e fino a 60 secondi per i video. Anche se la playlist disponibile non è immensa, i brani spaziano molto, da quelli dedicati ai bambini come il virale Baby Shark ai classici della musica pop, che includono cantanti di fama mondiale come Shakira.

Come attivare la “modalità Instagram”

Per quanto riguarda l’attivazione della nuova funzione, basta cliccare sull’icona a forma di nota musicale presente nella parte superiore dello schermo. Toccandola si accederà a una libreria di milioni di canzoni disponibili.

Per poterne usufruire però, è necessario disporre dell’ultima versione di WhatsApp. Anche se alcuni utenti non vedono ancora la suddetta modalità, Meta è stato molto chiaro a riguardo assicurando che arriverà nelle prossime settimane. Inoltre, l’azienda ci ha tenuto a sottolineare che gli Stati sono crittografati end-to-end, il che significa che la piattaforma non può accedere ai contenuti condivisi o alle canzoni aggiunte.