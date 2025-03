ADDIO RACCOMANDATE: saremo costretti a usare APP IO | Come funziona da domani

Da ora le raccomandate cartacee sono solo un ricordo: con l’innovativo servizio presente sull’app IO la nostra quotidianità si trasforma.

Per decenni la raccomandata ha rappresentato uno dei servizi postali più utilizzati dagli italiani. Quest’ultimo infatti permette di inviare e ricevere in modo sicuro documenti importanti, come ad esempio gli avvisi di pagamento e gli atti giudiziari.

Ora però questo sistema potrebbe presto lasciare spazio ad un altro metodo della medesima valenza. Ed è qui che entra in gioco la celebre app IO, dedicata alla gestione dei servizi pubblici, che ha deciso di rinnovarsi con l’introduzione di una nuova funzione chiamata SEND.

Si tratta in poche parole di un servizio finalizzato ad agevolare le comunicazioni provenienti dalla pubblica amministrazione. Ciò significa che nel giro di poco tempo le raccomandate potrebbero solo essere un lontano ricordo. Ma scopriamo insieme in cosa consiste esattamente e quali sono gli step per effettuare l’attivazione.

Arriva il servizio SEND, la raccomandata del nuovo secolo

Il servizio SEND si presenta come un’alternativa sicura e legale della classica raccomandata. Tramite la sua attivazione, sarà infatti possibile ricevere comunicazioni legali, come rimborsi e multe, direttamente sulla propria area personale, alla quale si accede utilizzando le credenziali SPID o CIE.

Qui saranno presenti le relative notifiche che avvisano l’utente sul da farsi. E’ giusto sottolineare che le suddette notifiche presentano lo stesso valore legale di una raccomandata. Tale sistema non solo agevola la consultazione delle comunicazioni da parte dei cittadini ma presenta anche una serie di vantaggi economici: si risparmia sui costi di invio delle raccomandate cartacee e si riducono al tempo stesso i tempi di ricezione.

Come attivare la funzione SEND

Per effettuare l’attivazione del servizio SEND all’interno dell’app IO, è necessario seguire una serie di semplici step. Come prima cosa è fondamentale possedere l’ultima versione dell’app, quindi procedete all’accesso tramite le classiche credenziali SPID o CIE. Quindi eseguite la configurazione del vostro profilo seguendo passo dopo passo ciò che viene mostrato sullo schermo (soprattutto se si tratta del vostro primo utilizzo della piattaforma).

A questo punto basta cliccare sull’icona Servizi, situata in basso a destra, e successivamente toccare l’opzione SEND – Notifiche digitali. (in basso a destra). Infine selezionate Attiva il servizio (presente in fondo alla schermata. Se non è presente significa che SEND è già stato attivato. Non rimane altro che spostare su ON le seguenti voci: Contattarti in app, Inviarti notifiche push e Ricevere conferme di lettura.