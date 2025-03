Bonus genitori, in arrivo 800 € al mese I I fondi sono quasi terminati, accettano solo le ultime richieste

A breve migliaia di genitori italiani potranno usufruire di un sostanzioso incentivo economico: ecco i requisiti necessari per ottenerlo.

Dopo il tanto atteso decreto firmato il 19 marzo, il Bonus genitori è diventato realtà. Si tratta di un misura, che come tante altre introdotte negli ultimi anni, potrà aiutare da un punto di vista economico moltissime famiglie italiane sparse su tutto il territorio nazionale.

Lo sblocco dei fondi da parte del governo permetterà di ricevere un contributo mensile fino a 800 euro, per una somma complessiva che può raggiungere 9600 euro. Un grande aiuto dunque per tutti quei nuclei famigliari che si trovano a dover affrontare le classiche spese domestiche.

Attenzione però, non tutti i genitori residenti nel Bel Paese potranno usufruire di tale Bonus, ma solo coloro che sono in possesso di determinati requisiti. Questa agevolazione è infatti rivolta a chi dimostra il proprio stato di necessità economica.

Chi può ricevere il Bonus genitori

Per essere beneficiari del bonus è fondamentale disporre di tutti i requisiti esplicati nel decreto relativo. Prima di tutto possono riceverlo solo i genitori separati o divorziati. che abbiano figli minorenni o figli maggiorenni con disabilità.

E’ fondamentale che i richiedenti abbiano ricevuto un assegno di mantenimento parziale o totale durante il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022. Inoltre, tale inadempienza deve essere dovuta ad una riduzione di stipendio dell’altro genitore o ad una perdita del lavoro. Invece, per quanto riguarda l’ISEE del richiedente, è necessario che non sia superiore a 8174 euro.

Come ottenere il contributo

Secondo quanto dichiarato dall’INPS, al quale è stato affidato il compito di erogare il Bonus, non è stata ufficializzata una data entro la quale si riceveranno i pagamenti. Nonostante ciò, l’ente ha assicurato che arriveranno in tempi rapidi.

Inoltre, è corretto sottolineare che non esiste una nuova finestra che permette di presentare domanda per ricevere il contributo. Il suddetto contributo verrà infatti erogato alle persone che hanno presentato la richiesta entro il 2022. Al momento comunque sono state presentate 6428 richieste, la maggior parte delle quali è stata accolta. Ne rimangono in sospeso 119. A questo proposito si consiglia come sempre di avere un ISEE aggiornato.