800 € dall’INPS I Il nuovo bonus arriva diretto sul contocorrente ma solo per questo requisito: serve il 70%

Arriva il Bonus per i liberi professionisti, che contrariamente a ciò che si pensa, non vantano tutti un abbondante reddito.

Nonostante negli anni il governo abbia concentrato gran parte dei suoi sforzi nella distribuzione di incentivi economici ai dipendenti, ora è arrivato anche il Bonus per la partita Iva, rivolto quindi ai liberi professionisti, una categoria cresciuta in modo considerevole negli ultimi mesi.

Basti pensare che dopo la pandemia, si è registrato un aumento di 10 mila unità nel 2023, raggiungendo un totale di circa il 6% della forza lavoro. Ma al contrario di ciò che pensa gran parte degli italiani, complici i diffusi pregiudizi in materia, questi lavoratori autonomi non navigano nell’oro.

Una grande notizia dunque per tutti coloro che possono usufruirne e che finora sono sempre stati esclusi da qualsiasi bonus finalizzato a sostenere il reddito personale. L’INPS infatti erogherà loro una somma pari ad 800 euro, che però si riceverà soltanto se si dispone di tutti i requisiti necessari.

Vantaggi del Bonus Partita Iva

Complice l’aumento dei prezzi di beni e servizi che ha colpito l’Italia e il resto dell’Europa, sempre più lavoratori fanno fatica ad arrivare a fine mese. Questo include anche le persone con Partita Iva, per la quale, secondo la legge, una buona parte dei guadagni finisce in tasse.

Ovviamente è un dovere di ogni cittadino pagarle ma anche un dovere riconoscere le difficoltà di ogni singolo lavoratore. Come non mai dunque i liberi professionisti hanno bisogno di un sussidio che possa aggiungersi al loro reddito.

Requisiti per ricevere 800 euro al mese dall’INPS

Anche se si tratta di una piacevole notizia, non tutte le Partite Iva sono idonee alla ricezione del Bonus sopracitato. A questo punto dunque la domanda sorge spontanea: Chi può riceverlo? Innanzitutto è necessario sottolineare che dal 2025 le cose sono cambiare per i liberi professionisti, ai quali infatti potrà essere riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

Per quanto riguarda i requisiti per poter accedere al Bonus per Partita Iva, è fondamentale, oltre ad essere iscritti a Gestione separata, non avere una pensione diretta e non essere destinatari dell’Assegno Unico. Viene preso in considerazione anche il reddito: quello dell’anno precedente alla presentazione della domanda deve essere minore del 70% del reddito medio dei tre anni precedenti. Questo significa per esempio che facendo richiesta ora, non si deve aver guadagnato più 12648 euro nel 2024.