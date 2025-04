Prendi la patente senza spendere un centesimo I Altro che autoscuola: basta registrarsi a questo sito e la ottieni gratis

I giovani non dovranno più pagare cifre stratosferiche che per ottenere l’ambitissima patente: ecco tutti i dettagli.

Milioni di italiani ci sono passati e sanno benissimo che prendere la patente può rivelarsi alquanto drenante da un punto di vista economico. Come se non bastasse nell’ultimo periodo, a causa del rincaro di beni e servizi, la somma da sborsare è aumentata in modo notevole.

A prescindere da ciò, questo traguardo rimane estremamente ambito tra i giovanissimi. Ma ora in loro soccorso è arrivato il tanto atteso Bonus patente, che permette di alleggerire i costi che dovrebbero tradizionalmente sostenere le famiglie.

Quindi è possibile imparare a guidare acquisendo tutte le conoscenze necessarie per diventare un ottimo conducente senza perdere centinaia se non migliaia di euro. Insomma, un occasione da non perdere, anche se per usufruire del suddetto incentivo monetario, è fondamentale disporre di alcuni importanti requisiti.

Come ottenere la patente senza pagare

Nonostante l’aspetto pratico, rimasto pressoché lo stesso, ora è cambiata la procedura di acquisizione della patente: è possibile ottenerla senza spendere un centesimo. Questa iniziativa, portata avanti dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ha l’obiettivo di inserire in modo più efficace i giovani nel settore autotrasporto.

Così facendo ci sarà un numero maggiore di persone che avrà le giuste caratteristiche per lavorare nel suddetto settore. Infatti il Bonus in questione non include i privati che desiderano prendere la patente B, ma soltanto coloro che utilizzeranno le conoscenze acquisite per cimentarsi nel comparto dell’autotrasporto.

A quanto ammonta il Bonus e quali sono i requisiti per poterne beneficiare

Il contributo economico messo a disposizione è volto a coprire fino all’80% delle spese, con un limite massimo di 2500 euro. Possono fare richiesta tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, a patto che abbiano la cittadinanza italiana o che risiedano in un Paese dell’Unione Europea. Per quanto riguarda le tipologie di patenti, quelle idonee per beneficiare del Bonus sono le seguenti: C, C1, CE, C1E, D1, DE, D1E e la CQC. Come accennato in precedenza, sono esclusi tutti i privati.

Il suddetto incentivo verrà erogato sotto forma di voucher. Per ottenerlo basterà effettuare la registrazione nella piattaforme online tramite le credenziali SPID, CIE o CNS. Dopo aver effettuato l’accesso, sarà necessario compilare l’area del beneficiario. Dopodiché si riceverà il voucher virtualmente, perciò può essere subito utilizzato. Si ricorda però che quest’ultimo ha una valenza di 18 mesi.