Addio a questa famosissima catena di abbigliamento italiana: il sogno infranto dopo 100 anni di storia | Migliaia di lavoratori senza lavoro

Catena di abbigliamento chiude dopo 100 anni di storia italiana, ecco di quale si sta parlando: i dettagli e le conseguenze

Sin dai tempi ormai passati, i lettori e gli utenti si fidelizzano sempre verso una delle catene che possa garantirli sicurezza, affidabilità, trasparenza, valori che non possono essere imprescindibili soprattutto quando facciamo un acquisto di diversa natura chiaramente. Nel corso degli anni, con la società in continua evoluzione e con una tecnologia che avanza sempre di più, non tutte le aziende riescono a stare al passo e alcune, infatti, dopo anni di storia decidono di abbandonare e di dire addio: andiamo a vedere in questo articolo di quale azienda si parla.

I nostri lettori sono sempre più affascinati dallo scoprire delle novità riguardanti alcuni negozi che, dopo anni di storia, e dopo quello che hanno raccontato negli anni, decidono di chiudere i battenti. Purtroppo, ci si rende sempre più conto che la società sta cambiando, dovuto anche ai rincari dei prezzi che sono davvero impossibili da sostenere per moltissimi italiani.

Proprio per questo motivo, c’è chi sceglie di acquistare sempre di meno beni che fanno parte delle catene di abbigliamento storiche, puntando sul fast fashion e sugli e-commerce online. Tutto questo legato sempre e solo ad un unica parola che ci rimbomba in testa da molti anni: il risparmio.

Purtroppo, per questa catena di abbigliamenti non c’è stato proprio niente da fare e dopo 100 anni di storia e di comunicazione strategica ai suoi clienti ha deciso di abbandonare le redini: andiamo a vedere nel dettaglio a cosa si sta facendo riferimento.

Addio a questa famosissima catena di abbigliamento

Nonostante il valore storico di alcune catene di abbigliamento, molte volte si preferisce abbandonare le redine per dar spazio a quelle che sono le novità in termini di mercato, di marketing e di comunicazione efficace, soprattutto se si utilizza al meglio la tecnologia.

Ed è proprio questo il caso della catena di abbigliamento del gruppo COIN, per il quale nell’anno sono state previste circa 8 chiusure con conseguenze disastrose per migliaia di lavoratori che si ritroveranno disoccupati senza una soluzione decisiva. Si è parlato a lungo di un avvicinamento con il gruppo OVS che ha fatto parte del gruppo per diversi anni, fino al 2014.

Il motivo e le conseguenze

Secondo alcune testate, pare che il gruopo Coin non sia riuscito a riprendersi del tutto da un accollo di debiti che l’hanno portata al collasso.Come riportato dal portale Money.it: “Nel 2023 mostrava 87 milioni di euro di debiti bancari e 121 milioni di debiti verso i fornitori. In totale, l’indebitamento dell’insegna vale circa 234,8 milioni di euro”.

Nonostante ciò, però, nulla di preciso, si vocifera solo la certezza della chiusura di due punti vendita a Roma, uno a San Donà di Piave in provincia di Venezia, e poi a Latina, a Vicenza, a Milano City Life e a Sesto Fiorentino.