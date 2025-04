Se hai 60 anni la spesa al supermercato è GRATIS: basta presentare la carta d’identità ed è fatta | Tutti i mercoledì in questo punto vendita

Hai sempre sognato di fare la spesa al supermercato totalmente gratis ma non ti è stato mai concesso: adesso è possibile, ecco come

Una delle cose più piacevoli per moltissimi dei nostri utenti è proprio quella di fare la spesa al supermercato, in quanto secondo alcuni esperti, questo permette di essere più felici, spensierati e rilassati. Ovviamente vi sono casi e casi, ce a chi piace e a chi no ma se questa procedura viene fatta in maniera totalmente gratuita, siamo sicuri che il pensiero di molti di voi è certamente differente. Andiamo a vedere nel dettaglio come fare la spesa in maniera gratuita e quali sono i trucchetti a riguardo.

La società moderna si sta evolvendo, ma le conseguenze disastrose le vede continuamente soprattutto in tema economico e finanziario con il rincaro dei prezzi di beni primari e secondari che risulta sempre in costante aumento. Tutto questo avviene principalmente da qualche anno per la guerra tra Russia e Ucraina che ha creato non pochi anni e continua a farne.

Nonostante ciò, però, a disposizione di moltissimi italiani vi sono diverse catene di supermercati che ti permettono di godere di alcune scontistiche non affatto indifferenti, infatti si può parlare di prodotti in offerta fino al 50%. Tra le catene di supermercati migliori in questi termini e analizzate da Altroconsumo sicuramente rientra Eurospin, Lidl, Carrefour e moltissime altre.

Ultimamente, si è deciso di far si che alcuni dei soggetti che abbiano 60 anni, potrebbero usufruire della spesa gratis: ecco qual è la procedura da seguire, come funziona e cosa st cambiando.

Spesa alimentare gratis: ecco come usufruirne, tutti i dettagli

Alcune catene di supermercati hanno permesso a moltissimi dei nostri utenti che abbiamo compiuto 60 anni di usufruire oltre alla scontistica presente nella catene, ad un ulteriore sconto del 10% immediatamente alla cassa. Questo, è bene ricordare che avviene in un solo giorno della settimana: si tratta del mercoledì.

Questo potrebbe avvenire solo nei punti aderenti e, nelle grandi catene di supermercati, potrebbe valere su alcuni articoli in particolare come prodotti alimentari e articoli per la casa e la persona. Sui supermercati più piccoli, invece, lo sconto potrebbe valere su tutti i prodotti senza distinzioni.

Il supermercato che premia gli over 60

A lanciare questa iniziativa che fa la differenza soprattutto sul portafoglio di milioni di italiani è stata proprio la catena di supermercati Carrefour e soprattutto nei punti vendita Carrefour Iper e Market dove la riduzione avviene senza spesa minima.

Nei punti vendita Carrefour Express è necessario spendere almeno 10 euro. Se, invece, acquistate online, potete usufruire della consegna gratuita con un consumo di almeno 35 euro.