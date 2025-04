“Il pesce faceva puzza” | Figuraccia colossale al ristorante di Cannavacciuolo: 600 € bruciati in un attimo

Figuraccia colossale per Antonino Cannavaciuolo per una cena nel suo ristorante: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità sul fattaccio.

Il mondo va così veloce ultimamente che siamo sempre attratti da quello che è di moda, da quello che il marketing strategico attraverso la pubblicità, i programmi televisivi ma soprattutto i social media ci permette di vivere in maniera piuttosto innovativa ma con la qualità che scarseggia ormai da un po’ di tempo a questa parte. Negli anni, uno degli chef che ha preso pede grazie alla sua simpatia, al talento e ai programmi condotti è proprio lui, Antonino Cannavaciuolo.

Nonostante questo sia uno degli chef più ambiti di tutta Italia, visto i suoi programmi come Cucine da Incubo e Masterchef Italia nel ruolo chiaramente di giudice, le notizie riguardanti uno dei suoi ristoranti lasciano davvero tutti senza parole, soprattutto per alcuni clienti che, a detta di un famosissimo sito, non hanno parlato bene dello chef che ha stregato tutta Italia con la sua simpatia e il suo accento napoletano.

E’ chiaro, infatti, che le esperienze culinarie sono sempre soggettive ma nei ristoranti stellati dove i menù hanno un prezzo non indifferente, la gente e il cliente in generale si aspetta la qualità, la trasparenza, la pulizia, l’igiene, insomma tutto decisamente impeccabile; valori che, Antonino tende a sottolineare in tutti i programmi in cui partecipa da coach o giudice.

Ultimamente, però, una notizia è rimbalzata sui social riguardante proprio uno dei ristoranti dello chef stellato: andiamo a vedere cosa è successo e come mai si parla di una figuraccia colossale di cui “vergognarsi”.

Antonino Cannavaciuolo, la figuraccia epocale non passa inosservata

Alcuni commensali che hanno voluto provare il ristorante di Antonino Cannavaciuolo sono rimasti parecchio delusi dalla qualità che, a quanto pare, sia davvero inesistente, tanto da scrivere attraverso una recensione pubblicata da Triadvisor, di aver mangiato del cibo che non era sicuramente di qualità, tutt’altro.

Infatti, come si legge nella recensione, pare che il ristorante di Cannavaciuolo abbia proposto ai suoi clienti del cibo marcio piuttosto che fresco in quanto, a detta dell’utente, questo aveva un odore sgradevole e quindi puzzava. L’utente, quindi, ha dichiarato di essersi sentito preso in giro da quella qualità che lo chef vanta spesso in televisione.

La recensione che smentisce tutto

Secondo quanto riportato da questo utente, il Signor Cannavaciuolo non frequenta il suo ristorante Villa Crespi e non controlla i cuochi e la freschezza del cibo che servono.

L’utente, inoltre, ha invitato altri soggetti a non andare a Villa Crespi poiché, a detta sua, “vi sono dei posti migliori, dove il cuoco sta in cucina e assaggia quello che verrà servito”.