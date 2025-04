Addio cartelle esattoriali, arriva la sanatoria 2025: i debitori rimangono tutti impuniti | Non pagano le tasse e gli abbonano tutto

Anche per quest’anno ci sarà una nuova sanatoria che cancellerà milioni di debiti dei contribuenti insolventi. I dettagli.

Ogni anno milioni di italiani si trovano ad affrontare una situazione economica difficile legata ai debiti con il Fisco.

Le ragioni per cui ci si ritrova in simili difficoltà sono molteplici e diverse per ognuno: errori nella dichiarazione dei redditi, ritardi nei pagamenti o difficoltà economiche effettive che rendono impossibile saldare quanto dovuto.

Quando arriva una cartella esattoriale può essere un vero dramma perché spesso la cifra da pagare non include solo il debito originario, ma anche sanzioni, interessi di mora e altre tasse aggiuntive, il che può far lievitare la somma a livelli insostenibili. In alcuni casi può arrivare a toccare cifre molto alte, persino centinaia di migliaia di euro.

Fortunatamente di tanto in tanto il Governo interviene con una sanatoria, nota come “rottamazione delle cartelle esattoriali”, che offre la possibilità di saldare i propri debiti. Anche quest’anno ne è prevista una, che abbuonerà i debiti di migliaia di contribuenti insolventi. Scopriamo qualcosa di più.

Sanatoria 2025: addio alle cartelle esattoriali

Avere a che fare con i debiti con il Fisco può essere una situazione molto opprimente. Soprattutto quando, nonostante gli sforzi per cercare di pagare, si continuano a ricevere richieste di pagamento e si vedono sequestrati beni e proprietà, oppure, come accade in molti casi, viene trattenuto il quinto dello stipendio. Nonostante questi sacrifici, il debito può sembrare incolmabile e difficile da estinguere, lasciando i contribuenti in una condizione di continua preoccupazione.

Per fortuna, come abbiamo detto, il Governo ogni tanto mette in atto una sanatoria. In queste occasioni alcuni debiti, soprattutto i più piccoli o vecchi, possono essere completamente cancellati, insieme a interessi e sanzioni, riducendo così notevolmente l’importo da pagare. Una vera boccata d’aria, una soluzione definitiva per molte persone che altrimenti avrebbero portato il peso del debito per tutta la vita. E per questo 2025 cosa ha previsto il Governo?

Quali saranno i debiti cancellati

Poiché non tutti i debiti possono essere cancellati, il Governo ha previsto diverse modalità di pagamento rateale, che permettono di diluire nel tempo il debito residuo. Al momento, come leggiamo su brocardi.it, si può optare per un piano di pagamento che va da un minimo di 85 rate a un massimo di 120 per i debiti fino a 120mila euro. Le cose però stanno per cambiare.

Sempre come leggiamo sul sito, sembra che ci siano ben 537,8 miliardi di euro in cartelle esattoriali, e si sta pensando ad una cancellazione totale, in quanto si tratta di soldi che presumibilmente non verranno mai riscossi. In pratica l’intento è di eliminare innanzitutto i crediti molto vecchi, quelli dal 200 al 2010, che l’Agenzia delle Entrate non riesce a recuperare. Riguardano infatti “contribuenti nullatenenti, oppure falliti o addirittura deceduti e senza eredi da attaccare o con debiti che non passano agli eredi”. Per questi debiti, probabilmente ci sarà il condono totale.