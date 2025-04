Salutiamo la Sardegna tutti insieme, da ora la Sicilia è l’unica isola Italiana: l’hanno abolita completamente | Decreto confermata

Nuraghe in Sardegna (Foto di Sven Schmidt da Pixabay) - pianoinclinato.it

L’Italia cambia e la Sardegna sembra destinata a scomparire da essa. Le voci dicono che da ora in poi la Sicilia sarà l’unica isola italiana riconosciuta.

Eppure, non è la prima volta che l’isola dei nuraghi è al centro di dibattiti e contese. In passato, la Sardegna è stata al centro di lotte per preservare la sua identità, ma questa volta sembra che la sua sorte sia segnata.

Spesso descritta come un angolo di paradiso nel cuore del Mediterraneo, l’isola più piccola ha sempre avuto un rapporto un po’ più complesso con il resto d’Italia.

Fin dal periodo della sua unificazione, quando il Regno di Sardegna si fece promotore dell’Unità d’Italia, l’isola ha conservato un carattere indipendente e distintivo.

La sua storia, ricca di influenze diverse, ha reso la Sardegna un territorio particolare, a tratti un po’ distante dal resto della Penisola. Ma nessuno avrebbe mai potuto prevederne un nuovo distacco.

Sicilia unica isola italiana

Nel corso degli anni la Sardegna ha faticato a integrarsi pienamente con la realtà italiana. Le sue tradizioni millenarie, i suoi dialetti, la sua cultura unica, hanno fatto sì che l’isola sembri quasi un’entità a sé stante. Nel tempo sembra aver mantenuto un’aura di esclusività, quasi come se fosse sempre stata un mondo a parte. In molti la vedono ancora come una terra di confine, dove la modernità stenta a radicarsi. Eppure i fatti raccontano altro.

Negli ultimi decenni è diventata una delle mete più ambite dai turisti. Se si parla della Sardegna, si pensa subito alle sue coste splendide, alle spiagge mozzafiato, ai panorami paradisiaci. C’è da dire però che l’entroterra, con i suoi paesaggi selvaggi e affascinanti, resta un mondo poco esplorato dalla maggior parte dei visitatori. Una divisione che ha forse contribuito a creare un’immagine distorta dell’isola, lontana dalla realtà che i suoi abitanti vivono quotidianamente. Perché la Sardegna è splendida, tutta. Pensare però che possa essere esclusa dalla Nazione appare paradossale, quasi incomprensibile.

La Sardegna c’è ancora?

Per fortuna il titolo è solo una provocazione. La verità è che la Sardegna non è stata abolita e mai lo sarà. Ha semplicemente visto la sua popolarità decrescere a favore di un’altra isola che, negli ultimi anni, ha attirato un numero crescente di turisti: la Sicilia.

La Sicilia, con la sua storia altrettanto ricca di cultura, arte e paesaggi unici, sembra aver superato la Sardegna come destinazione preferita dai visitatori. Insomma, la vera “abolizione” della Sardegna non è una questione politica o storica, ma è solo il risultato di una preferenza turistica. Anche se la scelta è ardua, sono entrambe isole splendide da visitare.