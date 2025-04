APPROVATO il superbonus 110 auto: Giorgia Meloni ha già FIRMATO | L’auto nuova te la compra il Governo

Nuovo superbonus 110 auto: tu compri l’automobile e il Governo te la paga. tutti i dettali sull’importante novità in arrivo.

L’arrivo di un nuovo incentivo, recentemente approvato dal Governo, potrebbe rappresentare una svolta significativa per molte persone che desiderano migliorare la propria mobilità.

Il “superbonus 110 auto” prevede la copertura totale delle spese per l’acquisto di un’auto, e gli italiani non credono alle loro orecchie.

In effetti fino ad oggi la parola superbonus 110 è stata legata quasi esclusivamente al settore edilizio e alla ristrutturazione di abitazioni.

Ma le cose stanno cambiando, e il Governo ha deciso di estendere questo tipo di vantaggio anche alla sfera della mobilità. Scopriamo qualcosa di più.

Superbonus 110 auto: le novità

Grazie a questa nuova misura, viene offerta una detrazione fiscale che copre interamente l’acquisto di veicoli per chi ha difficoltà motorie, ponendo così una maggiore attenzione alle esigenze di chi ha bisogno di assistenza nella vita quotidiana. Un aiuto insomma per le persone con disabilità.

Il “superbonus 110 auto” consente infatti ai beneficiari di ottenere un rimborso totale per l’acquisto di un mezzo nuovo o usato, a condizione che sia destinato a chi ha difficoltà motorie certificate. È importante sottolineare che la detrazione riguarda anche le spese straordinarie legate al mezzo, come per esempio quelle per interventi speciali di manutenzione, ma non copre i costi ordinari, come la manutenzione periodica o i normali oneri di gestione del veicolo. Per poter accedere a questa agevolazione fiscale, è necessario ovviamente rispettare alcune condizioni, vediamo quali sono.

A chi spetta

Tra le condizioni da rispettare figura il fatto che il veicolo debba essere utilizzato esclusivamente per il trasporto delle persone con disabilità riconosciuta dalla legge. L’acquisto può essere effettuato direttamente dal soggetto interessato o da un familiare cui risulta fiscalmente a carico.

Per usufruire di questa detrazione del 110%, che viene applicata sul totale della spesa, è necessario seguire una procedura specifica. Tra i documenti richiesti vi è la certificazione di disabilità rilasciata dall’INPS, la fattura d’acquisto del mezzo e, qualora l’acquisto sia effettuato da un familiare, sarà necessario dimostrare che la persona disabile sia fiscalmente a suo carico, come già accennato. Inoltre è possibile beneficiare del superbonus per un solo mezzo ogni quattro anni, salvo che non intervenga una rottamazione anticipata del veicolo precedentemente acquistato. Un’importante aiuto da parte dello Stato per chi si trova in particolari condizioni di difficoltà, una mano tesa verso chi ha bisogni particolari e anche verso i suoi familiari.