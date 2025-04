Terremoto Coop, corsa a svuotare gli scaffali dal prodotto killer: lo mangi e muori in poche ore | Se lo avete acquistato buttatelo

Notizie dalla Coop: stanno svuotando gli scaffali a causa di un prodotto che comporta seri rischi per la salute. Di cosa si tratta e cosa succede se consumato.

Brutte notizie dalla Coop, una delle principali catene di supermercati in Italia. Con una lunga storia alle spalle, fondata nel 1854 a Torino, oggi è uno dei marchi più conosciuti e apprezzati nel settore della grande distribuzione.

Con oltre 1000 punti vendita in tutta Italia, oggi rappresenta una realtà solida che offre prodotti di qualità, anche a marchio proprio, a prezzi competitivi.

Gli italiani la apprezzano perché trovano tra i suoi scaffali una vasta gamma di prodotti alimentari, freschi e confezionati, ma anche articoli per la casa, cosmetici e molto altro.

Nonostante l’ampia varietà e l’alta qualità dei prodotti, recentemente la Coop ha dovuto affrontare una situazione imprevista che riguarda un prodotto alimentare che è stata costretta ad eliminare dagli scaffali. Scopriamo di cosa si tratta e qual è il motivo.

Terremoto Coop: scaffali svuotati da un prodotto pericoloso

Il prodotto di cui la Coop stessa ha annunciato il ritiro dagli scaffali comporta un grave rischio per la salute dei consumatori. Il motivo è la presenza di Listeria monocytogenes, un batterio che può essere pericoloso per la salute umana.

La listeriosi è una malattia infettiva causata dal batterio Listeria monocytogenes, che può essere contratta tramite il consumo di alimenti contaminati poiché si trova nelle acque e nel terreno. Quindi contamina facilmente salumi, formaggi prodotti con latte crudo e carni crude o poco cotte. È bene sapere che come per la maggior parte dei batteri, anche questo non sopravvive alla pastorizzazione e alla cottura. Tra i sintomi dell’infezione ci sono febbre, dolori muscolari, mal di testa, nausea e diarrea. Nei casi più gravi però la malattia può provocare anche meningite. Ma qual è il prodotto quindi?

Non consumare assolutamente

Si tratta di un lotto di lard di Arnad DOP affettato, proveniente dalla Valle d’Aosta, che potrebbe comportare rischi per la salute dei consumatori. Venduto in vaschette con il numero di lotto 2896, come segnalato anche da ilfattoalimentare.it, è stato prodotto dall’azienda Levieux Arnad, situata in frazione Arnad Le Vieux 43, nel comune di Arnad, in provincia di Aosta. Per chi fosse in possesso del prodotto coinvolto nel richiamo e desiderasse maggiori informazioni, Coop ha indicato due indirizzi email di contatto: controlloqualita@arnadlevieux.com e info@arnadlevieux.com.

La Coop ha prontamente disposto il richiamo di questo prodotto per tutelare la salute dei consumatori, ma non ha fornito il termine minimo di conservazione (TMC) o il peso delle confezioni coinvolte. Tuttavia è importante ricordare che ha agito tempestivamente per rimuovere il prodotto dagli scaffali, dimostrando la sua attenzione alla sicurezza alimentare e alla salute dei suoi clienti.